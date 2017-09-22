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Köydeki 3 yangında kundaklama şüphesi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Köyü'nde 20 gün içinde 3 yangın çıktı

22 Eylül 2017 18:01

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'ne bağlı Yeşilköy Köyü\'nde 20 gün içinde 3 yangın çıktı. Yangınların 3\'ünün de saman balyalarında çıkması kundaklama şüphesini akıllara getirirken, jandarmanın başlattığı soruşturma kapsamında köylülerin tek tek ifadeleri alınıyor.
İlçeye 25 kilometre mesafedeki Yeşilköy Köyü\'nde meydana gelen yangında, Sadık Çakmakçı\'ya ait saman balyalarını alevler sardı. Bütün köylüler zirai ilaçlama tanklarına su doldurarak yangına müdahale edip söndürdüler. Fakat bu yangından 10 gün sonra Sadık Korkmaz\'a ait depoda çıkan yangında 1000 saman balyası gece saat 03.00\'te yanmaya başladı. Köylüler yine zirai ilaç tankerlerine su doldurarak yangına müdahale edip söndürmeye çalışırken, Bayramiç Belediyesi itfaiyesi de yangına müdahale edip söndürdü.
Geçen çarşamba günü yine aynı köyde park halinde bulunan Raif Berkit\'e ait kamyondaki saman balyaları gece yarısı birden alev aldı. Köylüler ve Bayramiç itfaiyesi yangını söndürdü.
Yeşilköy Köyü\'nde bu 3 yangından sonra korku yaşanmaya başladı. Köylüler saman balyalarının bulunduğu barınaklarının önünde sabaha kadar nöbet tutarken, jandarma ise olay ile ilgili soruşturma başlattı. Yeşilköy Köyü Muhtarı Suat Berkit, \"Bu yangını çıkaran ve çıkaranlar mutlaka bulunacak. Adli makamlara güveniyoruz\" dedi.
Köylülerden Sabit Er ise \"Yangınlar 03.00 ve 03.30 saatleri arası çıkıyor. Samanların yandığı bölgelerde ormanda hafif zarar gördü. Köylüler panik halinde\" dedi.

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