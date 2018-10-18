Kosova Meclisi, ordu kurulmasını onayladı

Kosova Meclisi, bugün, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüşmesine ilişkin sunulan üç kanun tasarısını onayladı.

Milletvekilleri ilk olarak Savunma Bakanlığı’nın kurulmasıyla ilgili kanun tasarısını, ardından FSK'nın orduya dönüşmesini, son olarak ise Kosova Güvenlik Gücü Hizmet Yasa Tasarısı'nı onayladı.

Sırp milletvekilleri karşı çıktı

Kosova’da kademeli olarak ordunun kurulmasıyla ilgili önerilen yasa taslakları, Sırp Listesi dışında, tüm meclis grupları tarafından desteklendi.

Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan'ın ve Sırp nüfusun ordu kurulmasına karşı çıktığı biliniyor.