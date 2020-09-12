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"Koronavirüs yasaklarının 4 saat sonra değiştirilmesinin nedeni AKP'nin programı"

12 Eylül 2020 13:35

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Valiliği'nin açıkladığı Koronavirüs yasaklarının 4 saat sonra değiştirilmesinin nedeninin AKP'nin bugün düzenleyeceği program olduğunu ileri sürdü.

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