Koronavirüs ölümleri dünya genelinde 3 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler 3 milyonu geçti. Avrupa'da Covid ölümleri ise 1 milyon sınırını aştı.

Johns Hopkins Üniversitesi verileri, Covid-19 kaynaklı ölümlerin dünya genelinde 3 milyonu aştığını gösterdi. Amerika kıtasının Covid ölümlerinden en fazla etkilenen bölge olduğu belirtildi. Avrupa'da ise ölümler 1 milyonu geçti.

ABD, Brezilya ve Meksika en yüksek ölümün yaşandığı ülkeler oldu. Üç ülkede toplam 1.1 milyon insan hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, aşılama programlarına rağmen bölgedeki durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Türkiye'de kaydedilen toplam Koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 086 bin 957 oldu. Toplam vefat sayısı ise 35 bin 031 olarak kaydedildi.