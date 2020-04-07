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Koronavirüs

Koronavirüs testi pozitif çıkan muhtar, "Size de bulaştırmış olabilirim" diyerek mahalleliden helallik istedi

07 Nisan 2020 17:12

İstanbul Kartal'da bulunan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını belirterek, "Size de bulaştırmış olabilirim, hakkınızı helal edin" dedi.

Kartal'da bulunan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Fatih Ekiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Lütfen son bir hafta içinde muhtarlığa gelen mahalle sakinlerimiz kendilerini korumaya alsın" diyerek mahalleliden helallik istedi.

"Virüsü malesef erzak için muhtarlığa gelen birinden aldım" diyen Ekiz, "Size belki de bulaştırdım hakkınızı helal edin, bolca dua edin. Lütfen gereksiz yere telefon etmeyin. Son kez söylüyorum. Erzak ve para dağıtımı yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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