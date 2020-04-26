Koronavirüs gölgesinde Anzak Günü: Yeni Zelanda Başbakanı konutunun garajında andı

Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olan Anzak günü, bu yıl Koronavirüs'ün gölgesinde anılıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Anzak Günü'nü Başbakanlık Konutu'nun garajında andı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, 25 Nisan Anzak Günü için Instagram'da paylaşım yaptı. Başbakanlık Konutu'nun önünde babası ve eşiyle fotoğraf paylaşan Ardern, "Farklı geçen ama hâlâ çok önemli bir Anzak Günü. Unutmayalım" yazdı.

Covid-19 önlemleri kapsamında, halkın katılımı yasaklanan Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü, Avustralya'da başkent Canberra'nın yanı sıra eyalet başkentlerinde kısıtlı sayıda resmi katılımla gerçekleşti. Anzak Günü geleneklerinin ilk kez kesintiye uğradığını ancak normalden daha az katılımla yapılan törenlerin, verilen hizmetin anlamını azaltmayacağını kaydeden Başbakan Scott Morrison, "Büyük Savaş (1. Dünya Savaşı) sonrası 1919 yılındaki ilk Anzak Günü'nde İspanyol gribi salgınıyla mücadele ettiğimizden, geri dönen gaziler için düzenlenen şehir yürüyüşü ve törenler yapılamamıştı. Sokaklarımızın boş olmasına rağmen geri dönen o gaziler unutulmamıştı." dedi.