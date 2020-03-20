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Koronavirüs

Koronavirüs bir ailede 4 kişiyi öldürdü

20 Mart 2020 08:37

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs (Kovid-19) ABD'de 217 kişi yaşamını yitirirken, New Jersey'de yaşayan bir ailenin dört ferdi virüs nedeniyle öldü.

Geçen hafta Rita Fusco-Jackson yaşamını yitirirken, çarşamba günü kardeşi Carmine Fusco’nun ölüm haberi geldi. Çarşamba akşamı ise ailenin annesi Grace Fusco 73 yaşında yaşamını yitirdi.

11 çocuğu olan Grace Fusco’nun 10 Mart’ta ailesiyle büyük çaplı bir ev buluşmasında bir araya geldiği ve burada çocuk ve torunlarıyla hasret giderdiği açıklanırken, bugün aynı ailenin üyesi Vincent Fusco yaşamını yitirdi.

Ölen kardeşlerin kuzeni olan Vincent Fusco’nun tedavi gördüğü Freehold’daki CentraState Medical Center isimli hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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