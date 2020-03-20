Koronavirüs bir ailede 4 kişiyi öldürdü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs (Kovid-19) ABD'de 217 kişi yaşamını yitirirken, New Jersey'de yaşayan bir ailenin dört ferdi virüs nedeniyle öldü.

Koronavirüs'ün etkisini gösterdiği ABD’de bir aile neredeyse yok oldu. Resmi rakamlara göre 14.340 aktif vakanın olduğu ve 217 kişinin de yaşamını yitirdiği ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Fusco ailesinin dört ferdi arka arkaya yaşamını yitirdi.