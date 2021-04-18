Korgan'dan Hannover'a; belediyenin organizasyonu için pasaport verilen 49 kişiden daha haber yok 

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin ardından Ordu Korgan Belediyesi'nde de Almanya'daki bir etkinlik için belediyenin pasaport çıkarttığı 49 kişiden haber alınamadı. Organizasyonu Yeşilyurt Belediyesi'ndeki gibi Ersin Kilit'in düzenlediği belirtildi. Eski Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahaddin Emirosmanoğlu olaya ilişkin olarak, "Kardeş belediye olalım, ambulans alalım' dedik" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz yazısında, "Bingöl'den, adını açıklamayan bir vatandaş '2019 yılından beri bu yöreden en az 300 kişi yurtdışı gezisi adı altında Almanya'ya götürüldü' diyor. Gidenler arasında oğlu ve yeğeni de var.Aktardığına göre kaçakçılık şebekesi Bingöl, Elazığ, Muş ve Malatya'nın köylerinden adam topluyor. Firar tarifesi şöyle: Kişi başı 7 bin Euro ödeniyor. Otobüs için de 250'şer Euro… Bir belediye ikna edilerek, hizmet damgalı pasaportlar alındıktan sonra kafile yola çıkıyor. Almanya'ya varınca sen sağ, ben selamet! 'Kim organize ediyor?' diye sordum. Tereddüt etmeden yanıt verdi: Ersin Kilit!" ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

Kilit'in adı, geçen hafta Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından ortaya çıkarılan insan kaçakçılığı skandalından sonra duyuldu. Kilit, Yeşilyurt Belediyesi ile bir derneğin imzaladığı protokolle 43 kişiyi Almanya'ya davet eden şirketin sahibi gözüküyordu.Kilit, iddialar üzerine Habertürk'ten Sevilay Yılman'ı arayarak, yalnızca Yeşilyurt'tan gelen heyete Almanya'da eşlik ettiğini ileri sürerek, “İnsan kaçırdıklarından haberim yoktu” dedi. Besbelli Kilit, Almanya'da soruşturulacağını bildiği için yalan söylüyor. Çünkü kaçakçılık şebekesinin lideri olduğu iddia ediliyor. Yalnızca Doğu'da ve Güneydoğu'da değil, Karadeniz'de de adı biliniyor! Örneğin, Ordu'nun 33 bin nüfuslu Korgan ilçesinde…

Kilit, geçen yıl haziran ayında Korgan'a gelerek, iki gün konakladı. Öğretmenevi'nde kalan Kilit'in masrafları AK Partili belediye tarafından karşılandı. Bir ambulans bağışlanacağı vadiyle anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Korgan Belediyesi ile Korgan Muhtarlar Derneği, ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında 25 Temmuz-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrine gezi düzenlemeye karar verdi. Belediye Meclisi 6 Temmuz 2020'de kararı kabul etti.

Kararda şöyle deniyor:

“Hannover'da yaşayan iş adamı Ersin Kilit'in davet mektubunda Almanya ve Türkiye arasında kök oluşturmak amacı ile belediyemizle Korgan Muhtarlar Derneği tarafından ortaklaşa organize edilecek Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek adlı proje kapsamında Hannover Belediyesi ile diğer kuruluşların belediyecilik alanında çevre ile ilgili çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacı ile…”

49 kişi kayıp

Bu çerçevede 53 kişilik liste hazırlandı. İlk sırasına AK Partili Başkan Tuncay Kiraz, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ve belediyenin o dönemki Sosyal Yardım İşleri Müdürü Selahaddin Emirosmanoğlu ile babası Nami Cin dahil edildi. Muhtarlar Derneği'nden bir kişi bile listeye konmadı. Diğer 49 kişiyi Kilit belirledi. Korganlılar salgından ötürü Hannover seyahatinden son anda vazgeçerken… Başka şehirlerden olduğu anlaşılan 49 kişiden hiçbir haber yok. Kaçakların Almanya'ya gittiği tahmin ediliyor. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Eski Korgan Belediye Başkan Yardımcısı olan ve bu geziyi organize eden Selahaddin Emirosmanoğlu şunları kaydetti:

Organizasyon nasıl gerçekleşti?

Ersin Kilit'in şirketi Hannover Belediyesinin Türk başkanının başarısını kutlamaya ve çevre ile alakalı organizasyonlar yaptığına dair davetiye gönderdi. Başkanımız belediyeden masraf olmayacağı için mantıklı buldu. Kilit, Hannover Belediyesi ile kardeş belediye olma ve belediyemize araç alınması sözü verdi.

Sonra?

Muhtarlar Derneği ile protokol yaptık. Ancak dernek, salgından ötürü yeter sayıya ulaşamayınca “İptal edelim” dedim. Kilit, bütçe ayırdığını söyledi. Program boşa gitmesin, sosyal güzellik olacak, belediyeye katkı sağlayacağım diye Kilit'in verdiği isimleri listeye yazdım ve pasaport çıkarttım. Daha sonra başkanımız katılmayacağını bildirince Ersin'e “Gelemeyeceğiz. Üyelerine çıkarılan pasaportları gönder” dedim, gönderdi. Bir kişi eksikti. Bu kişi bireysel olarak yurtdışına çıkmak isteyince polis el koymuş.

Diğer kişiler gitmiş olabilir mi?

Onu incelemedik. Bilemeyiz.

Nereliler?

Sormadık. Organizasyona odaklanmıştık.

Kilit'i aradınız mı?

Ulaşamadım.

Başkanın da imzası var.

Kardeş belediye olalım, ambulans alalım, Türk belediye başkanı varmış, başarısını kutlayalım, tanışalım; işin havasındaydık.

Listede neden hiç muhtar yok?

İsim istedik, dernek başkanı dedi ki, pandemi, şu bu…

Neden babanızı yazdınız?

Halamın ameliyatı olmuştu. Babama dedim ki “Etkinlik var gideriz, sen de halamı ziyaret etmiş olursun.”

AK Parti ilçe başkanı niye var?

Başkanımız “Gidersek ilçe başkanımızla gidelim” dedi.

Siz kendiniz mi gitmekten vazgeçtiniz?

Hepimiz vazgeçtik.

Fakat bu insanlar gitmiş olabilir.

Gitmişse de Ersin biliyor.

‘Bizden isim istenmedi'

Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dede, listedekilerin Korganlı olmadığını ve kendilerinden isim istenmediğini kaydederek, şöyle devam ediyor:

“İsim bildirmediğimiz doğru değil. Bildirmediysek bile yabancıyı götürmek mi gerek? O zaman kapatacaksın o işi. Hiç alakası yok.”

AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ise listede neden yer aldığı sorusuna ilişkin olarak “Bilmiyorum” diye yanıt verdi. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, aramalarıma rağmen telefonu açmadı."

Ne olmuştu?

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

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