Köprülü Kanyon'da rafting heyecanı

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü (Olukluköprü) Kanyon Milli Parkı, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı binlerce rafting tutkununa ev sahipliği yapıyor. Yaz- kış 5 derece su sıcaklığına sahip kanyonda, rafting botları turistlerle dolup taşıyor.

Antalya\'ya 85 kilometre uzaklıktaki Köprülü Kanyon Milli Parkı, yerli ve yabancı rafting tutkunlarını ağırlıyor. Yemşeyil doğası, sedir ormanları, Kapadokya\'daki peri bacalarına benzeyen taş oluşumları, 100 metre derinliğindeki vadisi Köprü Çayı üzerindeki eski taş köprüyle dikkati çeken Köprülü Kanyon, özellikle İranlı ve Rus turistlerden ilgi görüyor. Rafting turlarına katılan yerli ve yabancı tatilciler, yaz- kış 5 derece sıcaklığa sahip, deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre yüksekteki Köprü Çayı\'nda adrenalin dolu anlar yaşıyor.

BUZ GİBİ SUDA EĞLENCE

Rafting botlarına binen turistler, rehberlerin yönlendirmesiyle su savaşları yapıyor, şarkılar eşliğinde kürek çekerek akıntıyla mücadele ediyor. 6, 8 ve 10\'ar kişilik gruplar halinde botlara biten turistler, profesyonel rehberlerinin yardımıyla zorlu rafting rotasında ilerliyor. Kanyonun farklı noktalarında şiddetlenen akıntının oluşturduğu dalgaların arasında buz gibi suyun eğlencesini yaşayan turistlerin kahkahaları fotoğraf karelerine yansıyor. 7 ve 10 kilometre arasında değişen iki parkurda gün içinde yüzlerce rafting botu geçiş yapıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Rus pazarı ağırlıklı çalışan Aktifraft işletmecisi Süleyman Aksu, sezonu açtıklarını söyledi. Tatil için Antalya ve çevresini seçen turistlerin ilgisinin yüksek olduğunu hatırlatan Aksu, \"Bölge turizmi için Köprülü Kanyon çok önemli. Buradaki doğal güzellikleri gören turistler hayran kalıyor. Bir kere rafting yapan bir sonraki tatilinde yine geliyor. İşletmeme 6 kez üst üste her yaz tatilinde gelen müşterilerim var. Bir turist altı kez aynı etkinliği tatilinde yapıyorsa bu verdiği önemi, eğlendiğini, güzel zaman geçirdiğinin işaretidir\" dedi.

BAŞLANGIÇ NOKTASI TARİHİ KÖPRÜ

Rafting turunun kanyondaki tarihi köprünün altındaki bir metrelik suyun içinde başladığını anlatan Aksu, \"Gruplar ilk önce tarihi köprünün altına getiriliyor. Burada suda yürüyüş yaparak soğuk suya hazırlıyoruz. Ardından fotoğraf çekimi yapılıyor ve kanyonun başlangıç noktasına yürüyoruz. Botlara yerleşen turistler, rehber eşliğinde kanyonun azgın sularına giriş yapıyor\" diye konuştu.

YÜZME VE YEMEK MOLASI

Su yolu boyunca mola yerleri oluşturulan kanyonda, kürek çekmekten yorulan tatilciler, 10\'ar dakikalık molalar veriyor. Burada hazırlanan platformlardan buz gibi suya atlayan tatilciler, eğlenceyi doyasıya yaşıyor. Tam bir turun 3 saate yakın sürdüğü Köprülü Kanyon\'da, rafting macerası yemek ile son buluyor.

Kanyona ilk kez geldiğini belirten Polonyalı Janelca Hele, \"Aslında biraz korkuyorum. Yol boyunca kanyonu izledim. Suyun görkemli görünümü beni ürküttü, heyecanlıyım. Fakat manzara ve atmosfer çok güzel\" dedi.

Aktifraft bünyesinde 15 yıla yakın süredir tur rehberi olarak çalışan Süleyman Çelik ise \"Korkulacak bir şey yok. Turistler çok eğleniyor. Kimi yerde suyun debisi kuvvetli. Fakat tüm güvenlik önlemleri alınarak raftinge çıkıyoruz. Burada turistlerin tek yaşayacağı şey, eğlence, adrenalin ve buz gibi suda serinlemek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kanyondan görüntü

- Turistlerden görüntü

- Drone görüntüleri

- Köylülerden görüntü

- RÖP 1: Süleyman Aksu

- RÖP 2: Janelca Hele

- Botlardan ve su içerisindeki turistlerden görüntü

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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