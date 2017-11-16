Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı.

Bartın merkeze bağlı Bakrazboç Köyü\'nde ormanlık alanda avcılara ait köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınında bulundu. Köylülerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı\'nın yaralarını tedavi ettiği karaca, sağlığına kavuşmasının ardından Boğaz mevkiinde doğaya bırakıldı. Veteriner Tolga Kandıralı, son günlerde Bartın bölgesinde köpeklerin saldırdığı karaca sayısının arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"Koruma altında olan bu türlere köpeklerin daha çok saldırdığını görüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan ve avcılarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Karacaların şu anda doğaya çıkıp yemlenme zamanı. Bu hayvanlar, yiyecek bulmak için mutlaka yerleşim alanlarına yaklaşır. Ve sonucunda böyle üzücü olaylar yaşanabiliyor. Son 1 ayda bu şekilde 3 karacayı tedavi ettim.\"



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