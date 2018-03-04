T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpek korkusu direğe tırmandırdı

Zafer KUMRU/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde, köpeklerden kaçarken telefon direğine çıkan sokak kedisi, Aras Edaş bakım ve onarım ekipleri tarafından kurtarıldı

04 Mart 2018 12:55

Zafer KUMRU/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın Hanak ilçesinde, köpeklerden kaçarken telefon direğine çıkan sokak kedisi, Aras Edaş bakım ve onarım ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Selamverdi Mahallesi\'nde dün öğlen saatlerinde köpeklerden kaçan kedi, telefon direğine çıktı. Tırmandığı direkten inemeyen kedi, mahsur kaldı. Köpeklerin gitmesine, mahallelinin çabalarına rağmen direkten inmeyen kediyi kurtarması için bölgede bakım ve onarım çalışması yürüten Aras Edaş elektrik şirketinin görevlilerinden yardım istendi. Direğe tırmanan görevli, kediyi eliyle yakalayıp kucağına alarak indirdi.
Bu tür vakalarla çok sık karşılaştıklarını ifade eden Aras Edaş Hanak İşletme Şefi Burak Badem, \"Doğada birçok hayvan çeşitli nedenlerle mahsur kalabiliyor. Günün büyük bir bölümünü arazide geçiren ekiplerimiz, bir taraftan arızaları giderirken bir taraftan da bu hayvanlara yardım etmeye çalışıyor. Yaralı buldukları hayvanları en yakın veteriner hekime götürüp tedavi ettiren ekiplerimiz iyileşen hayvanları daha sonra buldukları yere götürüp bırakıyorlar\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zafer KUMRUARDAHAN DHA ARDAHAN HanakAras EdaşSelamverdi MahallesiTırmandığıKöpeklerinDireğeBuAras Edaş HanakBurak BademGününYaralıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24