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Dünya
Deutsche Welle

Konya'da askeri uçak düştü

Konya'da F-4 tipi askeri uçak eğitim uçuşunda düştü. Genelkurmay Başkanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

05 Mart 2015 14:07

Genelkurmay Başkanlığından yapılan basın açıklamasında, planlı eğitim
uçuşu için
kalkan F-4E 2020 uçağının Konya Atış Sahasında düştüğü kaydedildi. Kazada 2 pilot
can verdi.
Açıklamada, uçağın Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan bugün saat
08.58'de kalktığı belirtildi. 112'nci Filoya ait uçağın saat 09.50 sıralarında Konya Atış
Sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü kaydedildi. Açıklamada, "Konu ile
ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır" denildi.
Medyaya yansıyan bilgilere göre, Konya
Valisi Muammer Erol olay yerinde
incelemelerde bulundu. Bir pilotun cenazesine ulaşıldığı, diğer pilotun cenazesininin
henüz bulunamadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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