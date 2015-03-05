Konya'da askeri uçak düştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan basın açıklamasında, planlı eğitim

uçuşu için

kalkan F-4E 2020 uçağının Konya Atış Sahasında düştüğü kaydedildi. Kazada 2 pilot

can verdi.

Açıklamada, uçağın Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan bugün saat

08.58'de kalktığı belirtildi. 112'nci Filoya ait uçağın saat 09.50 sıralarında Konya Atış

Sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü kaydedildi. Açıklamada, "Konu ile

ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır" denildi.

Medyaya yansıyan bilgilere göre, Konya

Valisi Muammer Erol olay yerinde

incelemelerde bulundu. Bir pilotun cenazesine ulaşıldığı, diğer pilotun cenazesininin

henüz bulunamadığı belirtildi.