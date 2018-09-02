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Kültür-Sanat

Konserde Atatürk portresi yapıldı

Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA) - ZEYTİNLİ Rock Festivali’nde Umut Kuzey’in konseri sırasında sahnede Mustafa Kemal Atatürk portresi yapıldı

02 Eylül 2018 13:31

Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA) - ZEYTİNLİ Rock Festivali’nde Umut Kuzey’in konseri sırasında sahnede Mustafa Kemal Atatürk portresi yapıldı.

Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde devam eden festivalde sahne alan Umut Kuzey, konseri sırasında Atatürk’ü andı. Konserde Umut Kuzey ile birlikte sahneye çıkan graffiti sanatçısı Gölge Artizm, tuval üzerine Atatürk portresi yaptı. Umut Kuzey, sahnede Atatürk’ün \"Yurtta sulh cihanda sulh\" sözünü hatırlatırken, seyirciler de 30 metrelik dev bir Türk Bayrağı açtı. Konserini “Amerika” şarkısı ile kapatan Kuzey, dakikalarca alkışlandı.

 

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