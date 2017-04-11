Konsensus'tan son referandum anketi: "Evet" mi önde, "Hayır" mı?

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, 16 Nisan'da yapılacak olan parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin referandumla ilgili son anket sonuçlarını açıkladı.

2-8 Nisan tarihleri arasında 41 il, 155 ilçede, 200 mahalle ve köyde 2 bin kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırmaya göre, yüzde 51,2'le "Evet" oyu önde gözüküyor. "Hayır" oyları ise yüzde 48,8'de. Ankete göre, kararsızlar yüzde 4,2 oranına düşmüş durumda.