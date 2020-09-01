KONDA araştırmasından çarpıcı sonuçlar: 'Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalı' diyenler yüzde 7'de kaldı!

T24 Haber Merkezi

AKP'nin tartışmaya açtığı ve çıkılması yönünde haberlerin ardından farklı kesimlerinin tepki gösterdiği İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin KONDA'nın araştırmasına göre "Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalı" diyenler yüzde 7'de kaldı.

32 ilde 3 bin 569 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapılan kapsamlı araştırma, Bekir Ağırdır yönetimindeki Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın internet sitesinde yayımlandı.

KONDA'nın araştırmasının ana temalarından biri İstanbul Sözleşmesi oldu. Araştırmada kadına şiddet ile ilgili toplumsal değişim olup olmadığı da ölçüldü.

Sözleşmeyi bilenlerin yüzde 84'ü 'çıkılmasın' diyor

Toplumun yüzde 7'si İstanbul Sözleşmesi'nden 'çıkılmalı' derken yüzde 36'sı ise Sözleşme'de kalınması gerektiğini söyledi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıp çıkılmaması gerektiği konusunda sorulan soruya da toplumun yarısından fazlası bu konuda bir fikri olmadığını belirtti.

Araştırmada Sözleşme'yi bilenler ve bilmeyenler ya da fikri olmayanlar konusunda da çarpıcısı sonuçlar yer alıyor.

Buna göre Sözleşme'yi bilenlerin çoğunluğu 'Sözleşme'de kalınmalı" diyor. Ki bu oran yüzde 84.

Sözleşme'nin ne olduğunu bilenlerin sadece yüzde 16'sı "Sözleşme'den çıkılmalı" görüşünü dile getiriyor.

"Erkek sever de döver de" diyenlerin oranı son 5 yılda yüzde 6'ya düştü

2015 Hayat Tarzları araştırmasında sorulan "Erkek sever de döver de" diyenlerin oranı da yüzde 20'den yüzde 6’ya düştü.

KONDA bu konudaki analizinde "önemli gelişme" vurgusu yaparak beş yıl içinde "Erkek Sever de döver de" ifadesini ‘kesinlikle yanlış’ bulanların oranının yüzde 37'den yüzde 63’e çıktığını söylüyor. İfadeyi ‘doğru’ veya ‘kesinlikle doğru’ bulanların oranı ise sadece yüzde 6.

"Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin iki kutuplu bir tartışmanın sürdüğü"nün belirtildiği araştırmada toplumun yüzde 35’inin İstanbul sözleşmesinin içeriğini kısmen de olsa bildiği belirlendi. Buna karşılık yüzde 62'isi net bir şekilde bilmediğini söylüyor.

"Namus için kanun dışına çıkılacağını düşünenlerin oranı yüzde 21'e düştü"

Araştırmaya göre namus için kanun dışına çıkılabileceğini düşünenler yüzde 45’ten yüzde 21’e düştü.

Benzer bir şekilde dolaylı da olsa bu konuyla ilişkili olarak bir dikkat çekici değişim namus ve kanun

çelişkisi üzerine...

2010 yılında toplumun yüzde 45’i konu namus meselesi olunca kanun dışına çıkılabileceğini söylüyordu. Son araştırmada ise bu oran yüzde 21’e düşmüş durumda. KONDA bu yargıya katılma oranlarının dindarlıkla düz, eğitim ve gelirle ters orantılı olduğunu tespit ediyor. Yani namus için kanun dışına çıkılabileceğini düşünenler dindarlık arttıkça artarken, eğitim ve gelir arttıkça azalıyor.

Yine 2015'te yapılan Hayat Tarzları araştırması sonuçlarının kıyaslandığı raporda 5 sene önce toplumun yüzde 80'i “kadınların kıyafetlerine dikkat etmesi gerekiyor” diyordu.Bugün bu oran yüzde 32…

Araştırma Künyesi:

KONDA Ağustos’20 Barometresi’nin saha çalışması 32 ilin merkez dâhil 110 ilçesine bağlı 206 mahalle ve köyünde 3569 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı. dü. Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

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