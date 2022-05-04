Komedyen Dave Chappelle sahnede saldırıya uğradı

Komedyen ve stand-up'çı Dave Chappelle bir Netflix gösterisi sırasında saldırıya uğradı. Komedyeni sahnede yere düşürerek üzerine çıkan saldırganın 23 yaşındaki Isaiah Lee olduğu açıklandı.

ABD'nin en ünlü stand-up göstericilerinden bir olan Dave Chappelle, sahnede saldırıya uğradı. Netflix için hazırlanan 'Netflix is A Joke' etkinliğinde Los Angeles'taki Hollywood Bowl salonunda sahne alan komedyen gösterisinin ortasında sahneye fırlayan bir saldırganın hedefi oldu.

Los Angeles polisinin 23 yaşındaki Isaiah Lee olarak kimliğini açıkladığı saldırganın yakalandıktan sonra dövüldüğü iddia ediliyor. Lee'nin ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğraflarında saldırganın yüzündeki ve vücudundaki ciddi yaralanmalar görülebiliyor. Saldırganın ölümcül silahla saldırı suçundan tutuklandığı ve kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı. Saldırının nedenine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

"Dünyanın en çok kazanan stand-up'çılarından" olan Dave Chappelle'in geçen yılın ekim ayında yine Netflix'te yayınlanan gösterisinde transfobik espriler yaptığı iddia edilmiş, komedyen eleştirilerin hedefi olurken birçok izleyici ve Netflix çalışanları kurumu uzun süre protesto etmişti.