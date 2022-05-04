T24 LogoT24 Logo
Dünya

Komedyen Dave Chappelle sahnede saldırıya uğradı

Gösteri Netflix için hazırlandığı için izleyicilerin cep telefonlarından kayıt yapması yasaktı

04 Mayıs 2022 10:57

ABD’nin Los Angeles kentinde sahne alan komedyen Dave Chappelle’in sahnede saldırıya uğradığı öğrenildi.

The Independent’ta yer alan habere göre, gazeteci Sharon Carpenter, Los Angeles’ta bir komedi festivali kapsamında sahneye çıkan Dave Chappelle’in saldırıya uğradığını aktardı. 

Gösteride yaşanan saldırıya tanık olan gazeteci haberi Twitter’dan duyurdu. Carpenter, “Chappelle gösterisini sonlandırırken bir adam sahneye atlayarak ona vurdu. Chappelle yere düştü. Chappelle olayla ilgili şaka yaparken güvenlik görevlileri saldırganı çevreledi” yazdı.

Gösteri Netflix için hazırlandığı için izleyicilerin cep telefonlarından kayıt yapması yasaktı. 

dave chappellekomedyensahnesaldıırkomedi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24