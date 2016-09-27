Kolombiya'da tarihi anlaşmaya imzalar atıldı

Kolombiya'da yıllar süren silahlı mücadelenin ardından barış galip geldi. Kıyı kenti Cartagena'da düzenlenen tarihi törende Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC örgütünün 'Timoçenko' lakaplı lideri Londono Jimenez tarihi anlaşmaya imza attı. Kurşundan yapılmış bir kalemle imza atılan 297 sayfalık anlaşmanın üzerinde "Geçmişimiz kurşunlarla yazıldı, geleceğimiz eğitimle yazılacak" ifadesi yer aldı.

İmza törenine aralarında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı. Törende silahlı mücadelenin kurbanlarının yakınları da yer aldı. Görkemli bir hazırlık yapılan imza töreninde barış mesajları verildi. Barışı simgeleyen beyaz bayrağa yer verilen töreni Devlet Başkanı Santos, küçük bir kızla birlikte Kolombiya'nın barışçıl geleceğe açılan kapısını simgeleyen kapıyı bir anahtarla açarak başlattı.

Santos törende "Şimdi barışın yeşermesi gerekiyor" derken, 'Timoçenko' da "Savaş artık bitti. Şimdi barışı tesis etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıra referandumda

Küba ve Norveç'in arabuluculuğunda varılan barış anlaşmasının 2 Ekim'de referanduma sunulması bekleniyor. Kamuoyu araştırmaları, Kolombiya halkının da anlaşmaya büyük bir çoğunlukla onay vereceğini gösteriyor. Ancak birçok Kolombiyalı da işlenen suçların yargıya taşınmaması nedeniyle barış anlaşmasına kuşkuyla yaklaşıyor.

Taraflar barış anlaşması için 24 Ağustos'ta anlaşmaya varmıştı.

Barış anlaşmasına imza atılmasının ardından Avrupa Birliği de FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkardı. AB Güvenlik ve Dış Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kolombiya televizyonuna yaptığı açıklamada pazartesi akşamından itibaren FARC'ın AB terör örgütleri listesinden çıkarılacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry de, ABD'nin böyle bir adım atmayı değerlendirdiğini ifade etti.

FARC gerillaları 1964 yılından beri hükümete ve büyük toprak sahiplerine karşı savaşıyor. Toprak anlaşmazlığı ve adaletsizlik yüzünden orduya ve aşırı sağcı silahlı gruplara karşı savaşan FARC'la hükümet arasındaki barış müzakereleri 3,5 yıl sürdü. Geçen 52 yıl içinde Kolombiya'da 220 binden fazla kişi öldü, yaklaşık 45 bin kişi de kayıp. Silahlı çatışmalar yüzünden 7 milyon Kolombiyalı da topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.

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dpa/ AFP/HS/BK