Köln Emniyet Müdürü'nden 'Nafris' özrü

Köln Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yılbaşı gecesi yapılan paylaşımlarda Kuzey Afrikalılara atfen kullanılan 'Nafris' tabiri tartışma yarattı.

Batı Alman Radyo-TV Kurumu WDR'de katıldığı bir yayında konuşan Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, "Bu kavramın böyle bir durumda kullanılması çok büyük bir talihsizlik" dedi. Mathies, "Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyorum" diye konuştu. Mathies, 'Nord Afrikaner' (Kuzey Afrikalı) sözcüğünden türetilen 'Nafris' tabirinin polisler arasında Kuzey Afrikalı göçmenlere atfen 'çalışma kavramı' olarak kullanıldığını söyledi.

Yılbaşı gecesi Köln Polisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Köln Garı önünde yüzlerce Nafris kontrol ediliyor. Ayrıntılar geliyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Köln Polisi'nden yılbaşı gecesi yapılan açıklamada, 'aşırı agresif' grupların Düsseldorf'tan trenlerle Köln'e doğru yola çıktığı bilgisi verilmişti. Polisin, grupları kontrol altında tuttuğu ve kimlik kontrolü yaptığı belirtilmişti.

Köln Emniyet Müdürü Mathies, WDR'de "Yılbaşı gecesi edindiğimiz tecrübeler ve genel olarak baskınlar konusundaki tecrübelerimiz doğrultusunda, hangi kişilerin kontrol edilmesi gerektiği konusunda net bir kanıya sahibiz" dedi. Mathies, binlerce kişinin gara girdiği anda polisin hızlıca karar vermek zorunda olduğunu belirtti.

Yeşiller'den eleştiri

Ancak Köln Polisi'nin yılbaşı gecesindeki uygulamaları tepki çekti. Yaklaşık bin dolayında Kuzey Afrika kökenli genç erkeğin Köln Katedrali önüne girmesine izin verilmemesini eleştiren Yeşiller Eş Genel Başkanı Simone Peter, polisin söz konusu uygulamalarının hukuki meşruiyetinin tartışmaya açılması gerektiğini söyledi. Peter, bin kişinin salt dış görünümü nedeniyle kontrole tabi tutulması ve kısmen de alıkonulmasının 'orantılılık' prensibine göre doğru olup olmadığının soruşturulması gerektiğini belirtti. Peter, 'Nafris' gibi aşağılayıcı tabirlerin kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılmasının ise 'kabul edilemez' bir durum olduğunu söyledi.

Köln Polisi, geçen yıl yılbaşı gecesi meydana gelen taciz olayları nedeniyle bu sene yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

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dpa/epd/DW, BÖ/GA