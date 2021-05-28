Koita, Trabzonspor için gün sayıyor

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Gervinho ve Peres’e imza attırdıktan sonra daha önce anlaşmaya vardığı Fode Koita’ya da imza imza attırmak istiyor.

Kasımpaşa’da gösterdiği başarılı performansın ardından Trabzonspor’un transfer listesine giren ve yapılan görüşmeler neticesinde söz kesilen yıldız oyuncu ile anlaşma resmiyet kazanmak üzere. Karadeniz temsilcisi Koita’ya imza attırmak için 31 Mayıs’ı bekliyor. Kasımpaşa’yla kontratı resmi olarak bu tarihte son bulacak olan oyuncu ardından şehre gelip kendisini 3 yıllığına Trabzonsporlu yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

Şu anda ailesiyle tatilde olan Koita bireysel olarak çalışmalarını ise aksatmıyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık spor salonundan görüntülere yer veren Koita, Fırtına’nın yeni sezon için kadrosuna katacağı 3. yabancı oyuncu olacak.