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Kocaoğlu'nun sandığından CHP çıktı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun oyunu kullandığı sandıkta, 330 oydan 173'ü CHP'ye çıktı

24 Haziran 2018 22:51

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun oyunu kullandığı sandıkta, 330 oydan 173\'ü CHP\'ye çıktı. Aynı sandıkta seçmenlerin 226\'sı da oyunu Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'den yana kullandı.
Urla ilçesindeki 80. Yıl Gazi Ortaokulu’nda oyunu kullanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun sandığında, oy dağılımı belli oldu. Başkan Kocaoğlu’nun, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte oy kullandığı 1005 nolu sandıkta 330 seçmen oy kullandı. Kocaoğlu’nun sandığında CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 226, Ak Parti\'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a 69, İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e 25, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a ise 10 oy çıktı. Vatan Partisi cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek ile Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’na ise hiç oy çıkmadı.
Milletvekili seçimleri için sandıktan CHP’ye 173, AK Parti’ye 63, İYİ Parti’ye 50, HDP’ye 23, MHP’ye 11, SP’ye 3, Vatan Partisi’ne ise 2 oy çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

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