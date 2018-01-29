Kocaeli'de gazilerden gönüllü askerlik başvurusu

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şubesi\'nden 30 gazi, askerlik şubesine gelerek, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Kocaeli Şubesi\'ne üye 30 gazi, Kocaeli Asker Alma Bölge Başkanlığı\'na gelerek, dilekçe doldurup, askerlik başvurusunda bulundu. Gazilerin doldurduğu dilekçeleri, Kocaeli Asker Alma Bölge Başkan Vekili Kıdemli Albay Seyit Mehmet Fırat teslim aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Başkanı Yunus Coşkun, gaziler olarak vatanın birliği için ulusal değerlere saldıranlara karşı canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirterek, \"Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye gaziler olarak hazırız. İç ve dış düşmanlarımız, bu hususu hiçbir zaman unutmasınlar. Suriye\'de oynanan oyunları Türk ordusu bozmuştur. Dost gibi görünen başta ABD ve Almanya gibi ülkelere duyurulur. Bu duygu ve düşüncelerle biz Kocaeli gazileri olarak askere alınmak istiyoruz\" dedi.



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