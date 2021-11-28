KLİMİK'ten omikron varyantı açıklaması: Ortak kanı aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı koruyuculuklarını sürdürecekleri yönünde

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Güney Afrika'nın 24 Kasım günü bildirdiği 'Omikron' varyantı hakkında henüz tahminlerin dışında kesinleşmiş ve güvenilir veri bulunmadığını açıkladı. KLİMİK'ten yapılan açıklamada, "Ortak kanı, mevcut aşılar ya da geçirilmiş enfeksiyonların sağladığı bağışıklığın en azından ağır hastalık ve ölüme karşı koruyuculuklarını sürdürecekleri yönündedir" denildi.

KLİMİK Derneği, Koronavirüs'ün 24 Kasım günü bildirilen 'Omikron' varyantına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "Tahminler iyimser olunmasını destekler nitelikte olmamakla birlikte, gereksiz ve zamansız bir panik havasına girmek için de bir neden yoktur" denilen açıklama şunlar kaydedildi:

"4 kıtada saptanmış durumda"

"Omikron varyantı, 28 Kasım itibariyle dört kıtada saptanmış durumdadır. Afrika kıtası dışındakiler, Güney Afrika seyahatinden dönenler ya da onların temaslılarıdır. DSÖ, sürveyans ve genomik dizileme çalışmalarının artırılmasını, elde edilen verilerin paylaşılmasını, ilk vaka ve/veya vaka kümelenmelerinin kendilerine acilen bildirilmesini, virüsün ve yol açtığı klinik tablonun, aşıların etkinlik durumunun bir an önce açığa çıkması için kapasitesi olanların katkı vermesini önermektedir.

"Tahminler dışında kesinleşmiş ve güvenilir veri bulunmuyor"

Şu an için varyantın bulaşıcılığı, neden olduğu klinik tablonun özellikleri, geçirilmiş enfeksiyon ve/veya aşılanma sonucu kazanılan bağışıklığa karşı direnç ile ilgili olarak mutasyon profilinden yola çıkılarak yapılan tahminler dışında kesinleşmiş ve güvenilir veriler bulunmamaktadır. Ancak, tahminler iyimser olunmasını destekler nitelikte olmamakla birlikte, gereksiz ve zamansız bir panik havasına girmek için de bir neden yoktur.

"Ortak kanı aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı koruyuculuklarını sürdürecekleri yönünde"

Bilinen korunma yöntemleri hala geçerliliğini korumaktadır. Aşı ve antiviral etkili ajanlar konusunda oldukça mesafe kat edilmiş durumdadır. Gerektiğinde bunlar hızla yeni varyant(lar)a uyarlanabilecektir. Ortak kanı, mevcut aşılar ya da geçirilmiş enfeksiyonların sağladığı bağışıklığın, en azından ağır hastalık ve ölüme karşı koruyuculuklarını sürdürecekleri yönündedir.

"Afrika ülkeleri aşılanma oranlarının en düşük olduğu ülkelerdir"

Afrika ülkeleri, aşılanma oranlarının en düşük olduğu ülkelerdir. Aşılanma oranlarının düşük kalmasının sadece o ülke ya da gruplar için değil, uluslararası boyutta bir olumsuzluğa yol açabileceğinin somut örneklerinden birini yaşadığımız bu dönemde, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm uluslararası kurum/kuruluşların aşı eşitliğini sağlama konusunda özveriyle iş birliğine gitmesi konusunda kaybedilecek zaman kalmamıştır. Aşıya erişimin sağlandığı ülkelerde bile aşılanmaktan uzak duran kesimlerin de güncel gelişmeleri göz önüne alarak bir kez daha düşünmelerinin zamanıdır."

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, KLİMİK'in açıklamasını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Omicron varyantı ile ilgili bilgiler hızla artıyor. Mevcut veriler kesin olmamakla birlikte bulaşıcılığının yüksek olduğuna, aşılardan daha az etkilendiğine, hafif-orta ağırlıkta hastalık yaptığına işaret ediyor. 1-2 hafta içinde daha fazla şey öğrenmiş olacağız."