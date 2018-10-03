KKTC'de 30 yıl kaçak yaşayıp, mahkemelerde tercümanlık yapmış

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), eskiden mahkemelerde Arapça tercümanlık yapan ve Kadir Gülyani ismini kullanan Filistin uyruklunun, 30 yıldır ülkede kaçak yaşadığı ve gerçek adının Adil Muhammet Abd Elsayd olduğu belirlendi.

KKTC\'de bulunan Twafig Ali Nouralhadi Ali, büyükelçilikte işlem yaptırırken, sahte öğrenci belgesi verdi. Elçilik görevlileri, işlem sırasında, belgenin sahte olduğunu tespit etti. Görevlilerin ihbarı üzerine büyükelçiliğe polis ekipleri gelerek, Twafig Ali Nouralhadi Ali\'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Ali, sahte öğrenci belgesini Kadir Gülyani olarak tanıdığı kişiden 250 dolara aldığını söyledi. Twafig Ali Nouralhadi Ali, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Araştırma başlatan polis ekipleri, Kadir Gülyani isminden yola çıkıp, Filistinli uyruklu kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgulanan Filistinlinin gerçek adının, Adil Muhammet Abd Elsayd olduğu ve Kadir Gülyani ismini kullanarak, 30 yıldır KKTC\'de kaçak yaşadığı saptandı. Elsayd\'ın, bu zamana kadar kullandığı belgelerin sahte olduğu ve ülkedeki mahkemelerde yıllarca Arapça tercümanlık yaptığı belirlendi. Elsayd\'ın, Ada\'ya 1985 yılında giriş yaptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Adil Muhammet Abd Elsayd, teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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