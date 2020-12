KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar kazandı, Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar kazandı. Tatar, oyların 51,74'ünü, alarak KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olurken, rakibi Mustafa Akıncı oyların 48,26'sını aldı. Seçimi kaybetmesinin ardından siyasi hayatını noktaladığını açıklayan Akıncı, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim" dedi. Tatar ise, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek. Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken, bizlere her zaman yardım eden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürü borç sayarız. Seçim malzemesi yapmak için anavatan Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz" ifadesini kullandı.

KKTC, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitti. YSK'den yapılan açıklamada, ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtildi. KKTC'de eski Cumhurbaşkanı bağımsız aday Mustafa Akıncı ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Bugün saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

Oyların yüzde 51,74'ünü (67 bin 385 oy) alan Ersin Tatar, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı oldu. Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy oranı ve 62 bin 858 oy aldı.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı.

Ersin Tatar'dan ilk açıklama: Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz

Ersin Tatar, seçim galibiyetinin ardından yaptığı zafer konuşmasında, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek. Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Rauf Denktaş kardeşimize açık destek verdiği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Güney Kıbrıs'ta günde 200'e yakın vaka açıklanırken, bizde vaka yoktur kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken, bizlere her zaman yardım eden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürü borç sayarız. Seçim malzemesi yapmak için anavatan Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz" dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

"Bu sınavda son sözü halkımız söyledi, notunu verdi ve 'yeni bir geleceğe' bizimle birlikte yürümek istediğini ortaya koydu. Öncelikle halkımıza, en derin sevgi, saygı ve takdirlerimi sunarım. Teşekkür ederim. Kıbrıs Türkü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi.



"Onlara verdiğim her sözü tutacağım; Herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı hep sürdüreceğim.



Bir teşekkür de, aileme, beni aday yapan Ulusal Birlik Partisi’ne, destek veren tüm diğer partilere, bana katkı sağlayan gönüllü arkadaşlarıma, ekiplerimize etmek istiyorum. Onlara da şu sözü veriyorum: Vefalı davranacağım, asla nerden geldiğimi unutmayacağım, elbette herkesle bütünleşmeye çalışacağım ama yola kiminle çıktığımı, kiminle bu yollarda yürüdüğümü asla unutmayacağım."



"KKTC, dünyada hak ettiği yeri bulacak"

"Yaşam kalitesi yüksek bir Kıbrıs Türk Halkı, daha ileri bir demokratik yaşam, ertelenen ekonomik ve sosyal reformlarını yapmış, çağdaş bir devlet yapısı, dünyada hak ettiği yeri alma yolunda emin adımlarla ilerleyen güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tüm makamlarla el-ele, gönül-gönüle çalışacağım" sözlerini kullanan Tatar, "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da ileri taşınmasına, Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunmasına, ekonomik anlamda daha ileri gitmemiz için Türkiye’nin bize desteğinin var olandan iler noktaya taşınmasına, KKTC’nin dünyadaki yerini alması için Türkiye’nin ağırlığını ortaya koymasına özel bir önem vereceğim. Kıbrıs Rum Halkı’na barış elini, dostluk elini bu geceden uzatıyorum."



"Masaya oturmaya, hazırım"

"Masaya oturmaya, Kıbrıs konusunu gerçeklere dayalı olarak bir sonuca bağlamaya hazırım" diyen Tatar, "Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasının bölgemize, dünyaya örnek olacağına, her iki halka ve Devlet’e büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Kıbrıs konusunun sonuca bağlanması ile birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gelişeceğine yürekten inanıyorum. Eğer Rum-Yunan dostlarımız bölgemizdeki, stratejik, ekonomik ve sosyal dengeleri geleceği göz önünde tutarak doğru okurlarsa ben masaya oturup bir anlaşamaya varmamızın zor olmayacağına inanıyorum. Yok öyle yapmayacaklar, uzlaşmaz tavırlarını sürdüreceklerse bilsinler ki, haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Gereken adımları atacak, halkımızın haklarını soruna kadar koruyacağız. Buradan, bu anlamlı gecede Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’ne sesleniyorum: Adil olunuz."



"Kıbrıs Türk Halkı hiçbir zaman kendi kendini idare etmekten, egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Atık kalıpların dışına çıkınız. Farklı düşününüz. Bugüne kadar izlediğiniz yol Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını sağlamadı, tam tersine engelledi. Ben ve ekibim sizlerle birlikte çalışmaya hazırdır. Yeter ki, Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarını göz ardı etmeyiniz. Seçim sürecinde de belirttiğim gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Anayasal görevlerini gereği gibi yerine getirmek için çalışacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla, devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Bunu asla aklımdan çıkarmayacağım. Yeminime sadık kalacağım; devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağım hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağım."

Mustafa Akıncı: Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları tebrik ederim

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Hem Tatar’ı hem bu sonucun çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim” diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün (18 Ekim) ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz."

Kılıçdaroğlu'ndan tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tamamlanan seçimlerde, #KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Ersin Tatar'ı kutluyor, Sayın Mustafa Akıncı'ya da bugüne kadar sürdürdüğü görev nedeniyle teşekkür ediyorum. Gönlümüz, her daim Kıbrıs'ın iyiliğinden yana; sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun."

Maraş'ın bir kısmı halka açılmıştı

8 Ekim 2020'de 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesinden bu yana kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halka açılmış, bu adım adaylar arasında tartışmalara yol açmıştı. TIKLAYIN - 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş, 46 yıl sonra kullanıma açılıyor!

Ankara'ya yakınlığıyla bilinen Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Ersin Tatar'ın 6 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Maraş'ın kısmen açılacağını açıklaması sonrası, hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi; Kuzey Kıbrıs'ta hükümeti düştü.

Mustafa Akıncı da Tatar'ın Ankara ile birlikte imza attığı girişimleri sert bir dille eleştirdi.

Maraş'ı kısmen açma kararının kendisinden habersiz alındığını söyleyen Akıncı "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Benim seçilmemem yönünde aylardır sistemli ve örgütlü çalışma yapılıyor. Bir senaryo yazılmış, Sayın Tatar'a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır" dedi.