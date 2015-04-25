KKTC, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için bugün sandık başına gidiyor

KKTC’de 19 Nisan’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda cumhurbaşkanı seçilememesi sonucu 2. tur, bugün yapılacak. İlk turda en yüksek oyu alan bağımsız adaylar Mustafa Akıncı ile Derviş Eroğlu’nun yarışacağı 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde, KKTC genelinde kurulacak 693 sandıkta 176 bin 980 seçmen oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimler Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan müzakereler açısından kritik bir öneme sahip. Kıbrıs müzakereleri Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri yürütmesine tepki gösteren GKRK tarafından kesintiye uğratılmıştı. Görüşmelerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin akabinde yeniden başlaması bekleniyor.

Bugün’de yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak seçimin resmi olmayan sonuçlarını 19.30-20.00 saatleri civarında açıklamayı öngörüyor. Pazar günü yapılacak 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi, seçmen sayısı ve oy kullanımı hakkında açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Şafak Öneri, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan herkesin 2. turda da aynı sandıkta oy kullanacağını ifade etti. Öneri, ikinci turda seçmen listelerine, son bir hafta içerisinde 18 yaşını dolduranlar ve ilgili muhtarların bazı seçmenlerin vefat ettiğine dair yanlış beyanı ile sehven listelerden çıkarılmış seçmenlerin yeniden listelere alınmasından dolayı 64 seçmen ilave edildiğini belirterek, bu seçmenlere seçmen kartlarının gönderildiğini söyledi.

Adayların bulunduğu oy pusulalarıyla ilgili de bilgi veren Öneri, YSK’da yapılan ad çekimine göre pusula üzerinde ilk sırada Akıncı’nın ikinci sırada Eroğlu’nun yer aldığını ifade ederek, seçmenlerin sandıklarda alacağı “Evet” mührünü, tercih ettiği adayın tarafının herhangi bir yerine bir defa vurmasının yeterli olacağını kaydetti. Öneri, vatandaşları oy pusulalarına çift mühür basılması konusunda uyararak, “sönük çıktı” veya “tam belli olmadı” diye oy pusulasına çift mühür basılması durumunda oyun geçersiz sayılacağını ve vatandaşın iradesinin sandığa yansıyamayacağına dikkat çekti. Vatandaşların sandıklarda, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu ve Sandık Kurulunun mührünün yer alacağı oy pusulalarını alırken bu iki mührün olup olmadığına dikkat etmesini isteyen Öneri, bu iki mührün bulunmadığı oy pusulalarının geçersiz olacağını kaydetti. Öneri, pusulaların oy verildikten sonra yukarıdan aşağıya ve mühürlerin görüleceği şekilde katlanması gerektiğini ifade ederek, gerekli uyarıların sandık başkanları tarafından da yapılacağını söyledi. Sandıklarda, adaylar adına bulunan görevli ve gözlemcilerin, oy sayımı sırasında gerekli gözlemi yapacağını, herhangi bir oyun geçersiz sayılması durumunda buna karşı itiraz olacaksa hemen orada yapılması ve kayıtlara geçirilmesi gerektiğini anlatan Öneri, bu şikâyetlerin her zaman dikkate alındığını ve yanlışlık varsa düzeltildiğine işaret etti.

‘Şeffaf sandık uygulaması değişebilir’

Öneri, şeffaf sandıklar için birçok şikâyet geldiğini, bunların değerlendirildiğini ve bazı tedbirler alındığını anlatarak, sonraki seçimlerde şeffaf sandık uygulamasının değişebileceğini söyledi. Seçim günü sandık görevlileri, adayların gözlemcileri, polisler ve diğer çalışanlar olmak üzere 4 bin civarında görevlinin çalışacağını ifade eden Öneri, seçim sonuçlarının en hızlı şekilde halkın bilgisine getirilmesi için çalışacaklarını ve gayrı resmi sonuçları 19.30-20.00 saatleri civarında açıklamayı hedeflediklerini kaydetti. Öneri, ilk açıklanan sonuçların resmi olmayan sonuçlar olacağını, ancak resmi sonuçları 21.30-22.00 saatleri arasında ilan edebileceklerini ifade ederek, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

YSK Başkanı Şafak Öneri, gelen bir soru üzerine seçim yasakları ve propagandaları içeren yasanın günün koşullarına uygun olmadığını belirterek, bu yasanın seçimler sonrasında bir an önce Meclis tarafından ele alınıp yenilenmesi gerektiğini söyledi. Öneri, yasa ile ilgili çok sıkıntılar yaşadıklarını, örneğin ilk turda yaşanan gazete toplatma olayının mecburiyetten yapıldığını, YSK olarak olabildiğince yasaklardan kaçtıklarını ancak şikâyet yapılan yerde de yasaları uygulamaları gerektiğini ifade etti. Bilişim Yasası olmamasından dolayı internet, SMS ve benzeri propagandalara yönelik bir şey yapamadıklarını, ancak gazete ve televizyonlardaki yayınlara şikâyetler üzerine yasakları uygulamak zorunda olduklarını anlatan Öneri, bu yasakları mecburen uyguladıklarını, çünkü bir tarafta internet haberciliği yapılırken diğer tarafta televizyon ve gazeteleri yasaklamanın kendi adalet anlayışına da sığmadığını ancak yasaları da uyguladıklarını vurguladı. Mümkün mertebe yasakçı davranmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Öneri, Meclis’in irade ortaya koyarak bu yasaları seçim sonrası mutlaka değiştirmesi gerektiğini, her türlü yardıma da açık olduklarını kaydederek, “Bu yasa ile bir yere varılmaz” dedi.