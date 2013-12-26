Kızlı-erkekli görülmemek için hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Özdemir, okuldaki kız arkadaşı D.I.’nin evinde oturdukları sırada gelen polis ekiplerinden ‘kızlı-erkekli’ tartışması nedeniyle korkarak 4’ncü kattaki balkondan bir alt kata inmeye çalışırken zemine düştü. Ağır yaralanan Özdemir, 10 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, cenazeyi almaya gelen amca Mustafa Özdemir, kızlı-erkekli tartışmasının üniversite öğrencilerinde psikolojik baskı oluşturduğunu söyleyerek, “Polis haklında kızlı-erkekli şeklinde işlem yapacağından çekindiği ve kız arkadaşlarına söz gelmesin düşüncesiyle balkondan aşağı inerken düştü ve öldü” dedi.

10 gündür yoğun bakımdaydı

Trakya Üniversitesi Temel Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Hasan Özdemir ve arkadaşı Fırat Y., 16 Aralık gecesi, okuldan ve memleketi Sivas’tan arkadaşı olan Dilek I.’nın evine gitti. Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Özdemir, Fuat Y., Tuğçe E. ve Dilek I. birlikte televizyon izledikleri sırada komşuları 155 Polis imdat hattına gürültü yaptıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çaldığında ‘kızlı-erkekli’ tartışmalarıyla nedeniyle telaşa kapılan Hasan Özdemir ve Fuat Y., önce Dilek I.’nın yatak odasına saklandı. Daha sonra da tespit yapılması halinde Dilek I.’nın ailesinin haberdar olacağından korkan Hasan Özdemir, 4. kattaki balkondan bir alt kata inmek istedi. Özdemir, bir alt kata inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu zemine düştü.

Özdemir, polis ekiplerince çağrılan ambulansla önce Edirne Devlet Hastanesi’ne, buradan da hayati tehlikesi nedeniyle Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 10 gündür yaşam savaşı veren Hasan Özdemir, Çarşamba gecesi öldü.

'Kızlı-erkekli tartışması psikolojik baskı'

Hasan Özdemir’in cenazesini almak için morga gelen amcası Mustafa Özdemir, olayın kızlı-erkekli tartışmalarının yarattığı korku nedeniyle meydana geldiğini anlatarak, “Yeğenim üniversite okuyor ve yurtta kalıyor. Evine gittiği arkadaşını Sivas'tan tanıyor. Üç dört arkadaş, akşamları eve gelip bazen birlikte yemek yiyorlarmış. Biraz gürültü yapmışlar, kim neden şikayet etmiş bilmiyoruz. Polis eve gelip haklarında şikayet olduğunu, biraz sessiz olmalarını istemiş. Polisler dönerken merdivenlerde ‘imdat’ diye bir ses duyduklarını söylüyor. Balkondan bir alt kata geçmeye çalışırken aşağı düşüyor. Buradaki kaçmasının tek sebebi son dönemde kızlı-erkekli öğrenciler üzerindeki baskı. Bunun üzerine yoğunlaşmak lazım. Öğrenciler artık panik durumda. En ufak bir şeyde ‘acaba polis gelecek mi? Baskın olacak mı?’ paniği yaşayan çocuk orada kendisini dışarıya atıyor. Normal bir insanın oradan inme şansı yoktur. Bu kaçma tamamen kızlı-erkekli konularından. Şikayet olunca ceza mı keserler, nezarethaneye mi atarlar düşüncesinden korkuyor. Kıza zarar gelmesin, ailesinin bu nedenle haberi olmasın, böyle bilgi gitmesin diye kendisini feda ediyor” diye konuştu.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında evde olan Fuat Y., Tuğçe E. ve Dilek I.’nın da ifadesi alındı. Üniversite öğrenciler eve gelen polis nedeniyle Hasan Özdemir’in paniklediğini ve önce yatak odasına saklandığını daha sonrada balkondan aşağı inmeye çalışırken, düştüğünü söyledi.

Kızını okuldan aldı

Yaşanan olayın ardından Edirne’ye gelen Dilek I.’nın ailesi, genç kızı okuldan alarak İstanbul’a döndü. Hasan Özdemir’in cenazesi ise amcası ve yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul’da götürüldü. Soruşturma sürüyor.