Kızını vuran baba tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da evi terk eden eşi Esra Yılmaz\'a tabancayla ateş açıp, yanındaki kızı 2.5 yaşındaki B.Y.\'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Yakup Yılmaz, tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Esra Yılmaz, 5 yıllık eşi Yakup Yılmaz\'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, babasının evine yerleşti. Ardından, polise giderek şikayette bulundu. Kızı B.Y. ile 3 gün önce çarşıdan dönen Esra Yılmaz, babasının oturduğu apartmanın girişinde, eşinin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşun, Esra Yılmaz\'ın yanındaki kızı B.Y.\'nin sol karın boşluğuna isabet etti. Yaralanan B.Y., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi alındı.

Olay sonrası kaçan Yakup Yılmaz, dün polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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