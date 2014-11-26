'Homofobik' Kızılay'a LGBTİ'den çağrı

Bilkent Üniversitesi’nin LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) öğrenci topluluğu Bilkent Renkli Düşün, Türk Kızılayı’nın eşcinsel ilişkiye giren erkeklerden kan bağışı kabul etmeme uygulamasına son vermesi için change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı.



Topluluk, geçtiğimiz hafta kampüste kan bağışı toplayan Türk Kızılayı’nın ayrımcı uygulamasını protesto etmişti.

'Bu politika, kurumunuzun ilkeleriyle çelişiyor'

KAOS GL'de yer alan habere göre, kampanya kapsamında Türk Kızılayı'na sunulan dilekçe ile 'Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun giriş kısmında yer alan 'kondom kullanarak veya kullanmadan ve bir defalığına daha olsa oral veya anal yolla erkek erkeğe cinsel ilişkide' bulunanları kan vermekten ömür boyu alıkoyan maddenin değiştirilmesi talep ediliyor.

“Bu politika kurumunuzun yardıma ihtiyaç duyan herkese, durum veya koşul ayrımı gözetmeksizin yardıma koşmak olarak belirlenen insanî hedefiyle, kurumunuzun insan saygınlığının korunması ve ayrım gözetmemek ilkeleriyle ve evrensel ayrımcılık yasağıyla çelişkilidir,” ifadelerine yer verilen dilekçeye destek veren örgüt ve topluluklar şunlar:

KaosGL

Pembe Hayat

Marmara Üniversitesi MadiMar Öğrenci Topluluğu

Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Öğrenci Topluluğu

ODTÜ LGBTİ Dayanışması

LuBUnya-Boğaziçi

Queer Adana

Çukurova Üniversitesi Gökkuşağı Kulübü

Bilkent Genç Aydınlanma Kulübü

Halkların Demokratik Kongresi Bilkent

Galatasaray Üniversitesi KuirLion

Lamdaİstanbul LGBTİ

Galatasaray Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü

İzmir LGBTİ İnsiyatifi

Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu

Uludağ Üniversitesi Özgür Renkler Öğrenci Kulübü

İTÜ Cins Arı Heteroseksizm Karşıtı Öğrenci Topluluğu

SPoD LGBTİ