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Yaşam

'Homofobik' Kızılay'a LGBTİ'den çağrı

LGBTİ öğrenci topluluğu geçtiğimiz hafta kampüste kan bağışı toplayan Türk Kızılayı’nın ayrımcı uygulamasını protesto etti

26 Kasım 2014 14:21

Bilkent Üniversitesi’nin LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) öğrenci topluluğu Bilkent Renkli Düşün, Türk Kızılayı’nın eşcinsel ilişkiye giren erkeklerden kan bağışı kabul etmeme uygulamasına son vermesi için change.org üzerinden bir imza kampanyası başlattı.
 
Topluluk, geçtiğimiz hafta kampüste kan bağışı toplayan Türk Kızılayı’nın ayrımcı uygulamasını protesto etmişti.

 

'Bu politika, kurumunuzun ilkeleriyle çelişiyor'

 

KAOS GL'de yer alan habere göre, kampanya kapsamında Türk Kızılayı'na sunulan dilekçe ile 'Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun giriş kısmında yer alan 'kondom kullanarak veya kullanmadan ve bir defalığına daha olsa oral veya anal yolla erkek erkeğe cinsel ilişkide' bulunanları kan vermekten ömür boyu alıkoyan maddenin değiştirilmesi talep ediliyor.

 

 

“Bu politika kurumunuzun yardıma ihtiyaç duyan herkese, durum veya koşul ayrımı gözetmeksizin yardıma koşmak olarak belirlenen insanî hedefiyle, kurumunuzun insan saygınlığının korunması ve ayrım gözetmemek ilkeleriyle ve evrensel ayrımcılık yasağıyla çelişkilidir,” ifadelerine yer verilen dilekçeye destek veren örgüt ve topluluklar şunlar:

KaosGL
Pembe Hayat
Marmara Üniversitesi MadiMar Öğrenci Topluluğu
Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Öğrenci Topluluğu
ODTÜ LGBTİ Dayanışması
LuBUnya-Boğaziçi
Queer Adana
Çukurova Üniversitesi Gökkuşağı Kulübü
Bilkent Genç Aydınlanma Kulübü
Halkların Demokratik Kongresi Bilkent
Galatasaray Üniversitesi KuirLion
Lamdaİstanbul LGBTİ
Galatasaray Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü
İzmir LGBTİ İnsiyatifi
Keskesor LGBTİ Diyarbakır Oluşumu
Uludağ Üniversitesi Özgür Renkler Öğrenci Kulübü
İTÜ Cins Arı Heteroseksizm Karşıtı Öğrenci Topluluğu
SPoD LGBTİ 

 

 

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