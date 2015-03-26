Kızıl Gezegen Mars'ta 'maraton koşuldu'



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) açıklamasına göre, Opportunity, Mars'ta görev yaptığı 11 yıl 2 aylık süre boyunca toplam 42 kilometre 195 metre yol giderek bir maratonun uzunluğu kadar mesafe kaydetmiş oldu.

NASA sözcüsü John Callas, "İlk kez insan tarafından üretilen bir cihaz bir başka gezegende maraton tamamlamış oldu" dedi.

Mars'a 2004 yılının ocak ayında ulaşan Opportunity'nin yaklaşık bir kilometrelik bir alanı keşfetmesi öngörülmüş, buna göre tasarlanmıştı. Araç, güneş enerjisiyle çalışıyor.

Suyun varlığına dair keşiflerde bulundu

Mars'ta suyun varlığına dair önemli keşiflerde bulunan Opportunity geçen yıllar içinde çalışmaya, keşif ve inceleme faaliyetlerine devam etti.

Mars yörüngesinde aktif olarak çalışan uzay aracı sayısı geçen yıl 5'e çıkmıştı. NASA'ya ait Mars Yörünge Kaşifi, Mars Odyssey ve MAVEN, Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Mars Express ile Mars yüzeyinde NASA'ya ait Curiosity ve Opportunity isimli gezginci robotlar görev yapıyor. Bu araçlara Hindistan'ın fırlattığı "Mangalyaan" isimli sondası da eklenmişti.