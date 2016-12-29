Kıvanç Tatlıtuğ 15 bin TL'yi bağışlayacak

Kıvanç Tatlıtuğ ‘Tarikat polemiği’ yaşadığı gazeteci Soner Yalçın’dan kazandığı 15 bin TL’lik tazminatı Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayacak.

Soner Yalçın, geçen mart ayında köşesinde kaleme aldığı yazıda, Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesinin tarikat üyesi olduğunu iddia etmişti. Tatlıtuğ ise Miami’de yaşayan Ahmet Hulusi’nin müritlerinden olduğunu ifade eden gazeteciyi mahkemeye vermişti. Tatlıtuğ Ailesi’nin 70 bin TL’lik manevi tazminat davası, sekiz ayın ardından geçen günlerde sonuçlandı. Davayı kaybeden Yalçın, 15 bin TL ödemeye mahkum oldu.

Miliyet'te yer alan habere göre kamuoyuna açıklama yapan Tatlıtuğ, parayı ÇHDY'ye bağışlayacağını belirtti. Oyuncu, şunları söyledi: “Aile avukatımız Dr. Yalçın Kavak, Soner Yalçın’a gönderdiği e-postayla yazılanların gerçekle bağdaşmadığını anlatıp, yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak Yalçın, düzeltme yapmadı ve olay yargıya taşındı.” Aktör, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan yazının kendisi ve ailesinde büyük üzüntü ve öfke yarattığını da sözlerine ekledi.