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Dünya

Kırmızılı Kadın Brezilya dergilerinde

Brezilya'da yayımlanan kültür dergisi 'piauí'nin Temmuz sayısında kapak konusu Gezi Parkı protestoları oldu

12 Temmuz 2013 18:02

Türkiye'deki Gezi Parkı eylemleriyle neredeyse aynı tarihlerde başlayan Brezilya'daki protestolar sırasında Türkiye'ye sık sık destek mesajları gönderilmişti. Latin Amerika ülkesinden bu sefer de 'Kırmızılı Kadın'a bir gönderme geldi. Brezilya'da yayımlanan Piaui kapağında elinde Brezilya bayrağı tutan "kırmızılı kadın" illüstrasyonuna yer verdi.

Türkiye'de gerçekleştirilen 'Gezi Parkı' protestolarının hemen akabinde başlayan Brezilya'daki halk eylemleri, özellikle Sao Paulo eyaletinde yoğunlaşmış, polisin göstericileri etkisiz bırakmak için kullandığı göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi ise birçok kesim tarafından yoğun bir eleştiri almıştı.

Sao Paulo'da ulaşım fiyatlarındaki artışa yönelik yapılan protestolarda Türkiye'ye de "Aşk bitti burası Türkiye" sloganlarıyla yapılan göndermeler, iki ülkenin eylemci grupları arasında karşılıklı destek mesajlarına sebebiyet vermişti. Bu sefer de Brezilya'da yayımlanan kültür dergisi "piauí"nin Temmuz sayısında kapak konusu Gezi Parkı protestoları oldu.

 

#Direngezi hashtag'i kullanıldı

 

Dergi gösterilerin en başında parkta biber gazlı müdahaleye maruz kalan ve gösterilerin simgelerinden birine dönüşen "Kırmızılı Kadın"ın fotoğrafını bir Osmanlı minyatürüne dönüştürerek kullandı. En altta el yazısıyla #direngezi etiketi de yer alan kapakta "Kırmızılı Kadın"ın eline bir de Brezilya bayrağı eklendi. Dergide, "Haziran Ayaklanmaları", David Harvey imzalı "Şehirler Savaşta" gibi makaleler de bulunuyor.

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