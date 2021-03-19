Kırmızı: Sağlık sigortaları yüzde 20; tamamlayıcı sigortalar yüzde 51.7 büyüdü 

Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, sektörün pandemiye rağmen 2020’de iyi bir sınav verdiğini belirterek, “2019’un aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda prim üretimini yüzde 19,3 oranında artırarak 82 milyar 575 milyon liraya çıkardık. Branş bazında bakıldığında ise sokağa çıkma yasaklarına rağmen kara araçları sorumluluk branşında yüzde 9,4, kasko branşında yüzde 14 oranında büyüme yaşadık” dedi.

Salgın döneminde sağlığın öneminin arttığına dikkat çeken Kırmızı, vatandaşların sağlık alanındaki sigorta bilincinin de yaygınlaştığını dile getirerek,“COVID-19’un bu dönemde sağlık sigortalarının önemini artırdığını gördük. Sektör 2020 yılında geçen yıla kıyasla sağlık branşında yüzde 20 büyüme yaşadı. Söz konusu branşın içinde yer alan tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise büyüme oranı yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Sektör olarak pandemide iyi bir sınav verdik. Biz de Doğa Sigorta olarak COVID-19 tedavilerini en kısa sürede teminat kapsamına alarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında bir fark yarattık” diye konuştu. Kırmızı, 2021 yılında da hem sektör hem de Doğa Sigorta olarak yüksek oranlı büyüme oranları yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Ayvansaray Üniversitesi için yeni kampüs

Öte yandan Ayvansaray Üniversitesi’ni 2019’da devralan Doğa Sigorta, 50 bin metrekarelik Kazlıçeşme Kampüsü’nün yatırımını tamamladı. Nihat Kırmızı, Ayvansaray Üniversitesi’nin hedefleriyle ilgili olarak da, “Önceliğimiz, hedefleri olan, çağdaş, araştırmacı bilim adamları, sporcular, iş insanları, teknisyen, tekniker ve akademisyenler yetiştirmek” dedi.

“Öğrencilerin geleceğini sigortalıyoruz” felsefesiyle yola çıktıklarını belirten Kırmızı, “Holding şirketlerimiz, öğrenciler için birer laboratuvar niteliğinde. Türkiye’de 2 bin iş ortağı, 2 bin servis ağı olan, brokerları, banka ağı olan bir markayız. Grup şirketlerimiz ve kardeş kuruluşlarımızla, öğrencilerimiz ve mezunlarımız için iş alanı yaratacağız” değerlendirmesi yaptı.