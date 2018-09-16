"Kırmızı kart için bacağımın kırılması gerek"

Crystal Palace'ın yıldızı Wilfred Zaha, 1-0 kazandıkları Huddersfield maçının ardından hakemlere serzenişte bulundu.

Zaha, rakiplerinin ona yaptığı sert müdahaleleri es geçen hakemlere isyan ederek bacağı kırılmadan kimseyi oyundan atmayacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan oyuncu, "Sanırsam birinin kırmızı kart görmesi için bacağımın kırılması gerekiyor" diyerek hakemlere tepkisini gösterdi.

Zaha, "Capoue baldırıma basmasına rağmen bundan sadece sarı kartla kurtuldu. Hakemler bana diğer oyunculardan farklı gözle bakıyolar. Bunu anlayamıyorum, her hafta, her hakem aynı yönetimi sergiliyor" dedi.

25 yaşındaki Fildişili, Huddersfield deplasmanında tek golü atarak takımına 3 puanı getirmişti.