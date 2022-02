Kırmızı kart gören futbolcu, rakip takımın soyunma odasını tabancayla bastı!

Bursa Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan, ev sahibi takımın kalecisi B.Y., kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı.

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor'u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi B.Y. ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e (19) kırmızı kart gösterdi.



İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden B.Y., kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. İddiaya göre, burada tehditler savuran B.Y., şikayet üzerine gözaltına alındı.



Tabancaya da el konulurken, B.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, olayla ilgili şunları söyledi: "Rakip futbolcu dışarda kalıp, arabasından aldığı silahla bizim soyunma odasına girmeye kalktı. Silaha mermi verdi, kapıya dipçiğiyle vurdu. Bunu gören bizim başkan ile karşı takımın başkan yardımcısı kaleciyi uzaklaştırarak kendi soyunma odasına aldılar."

"Futbol hayatını bitireceğim"

Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil ise sadece futbolda değil her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek, "Maçın bitimine bir dakika kala. Rakip takım oyuncusu, küfredip, yumruk salladı. Saha hareketlendi. Olay bitti. Hakem iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Maç sonrası, Samanlıspor soyunma odasına gidip yaşananlardan dolayı özür diledim. Bu sırada gördüm. Soyunma odasına geliyordu.



Arabasından kurusıkı tabancayı alıp beline koymuş. Elinde değildi. Kendisine kızıp uzaklaştırdım. Sonra, şikayetçi oldular. Polise gidip, sporcum hakkında gereğini yapın dedim. Kendisini kadro dışı bıraktım. Federasyona şikayet ederek futbol hayatını bitireceğim. Yalnız, Samanlıspor yöneticileri de olayı abartıyor. Yakışmıyor" dedi.