T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kırmızı ışıkta yola tabut düştü

Tabutu düşüren sürücü vatandaşların uyarmasıyla dönüp tabutu aldı

11 Ocak 2016 18:07

Çorum’da hareket halindeki belediyeye ait cenaze aracından yola tabut düştü. Boş olan tabut, görevliler tarafından yoldan kaldırıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, Çorum'un Bahabey Caddesi ile Gazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna cenaze almak için giden cenaze aracının üzerindeki tabut düştü. Kırmızı ışıkta yol ortasında duran tabut bir anda görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşların uyarması üzerine sürücü geri dönen sürücü, boş tabutu tekrar araca koyarak yoluna devam etti.

ETİKETLER

çorumtabutkırmızı ışıkhasnatemorg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24