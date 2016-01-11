Kırmızı ışıkta yola tabut düştü

Çorum’da hareket halindeki belediyeye ait cenaze aracından yola tabut düştü. Boş olan tabut, görevliler tarafından yoldan kaldırıldı.

Radikal’de yer alan habere göre, Çorum'un Bahabey Caddesi ile Gazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna cenaze almak için giden cenaze aracının üzerindeki tabut düştü. Kırmızı ışıkta yol ortasında duran tabut bir anda görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşların uyarması üzerine sürücü geri dönen sürücü, boş tabutu tekrar araca koyarak yoluna devam etti.