Kırım Haber Ajansı’nın Türkiye Temsilcisi Aydın Taş, ofisinde ölü bulundu

T24 Ankara

Azerbaycan’da muhaliflere verdiği destek ve Doğu Türkistan’a yönelik haberleriyle bilinen Kırım Haber Ajansı’nın Türkiye Temsilcisi Aydın Taş, dün, Ankara’daki ofisinde ölü bulundu. Taş’ın intihar ettiği ifade edildi. Ancak buna karşılık, İyi Partili Vedat Yenerer, İsmet Yüksel gibi Orta Asya ve buradaki Türk dünyasına yönelik gündemi yakından takip eden isimler cinayet iddiasında bulundu. Taş’ın cenazesi otopsinin ardından Ayvalık’a defnedilecek. Otopsiden sonra ölümün şüpheli olup olmadığına yönelik soru işaretlerinin aydınlanması bekleniyor.

Türkçe, Rusça, İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş, dün, Ankara'daki ofisinde ölü bulundu. “Turancı” olduğunu söyleyen ve özellikle Azerbaycan’daki muhalif hareketlere yönelik haberleri ile bilinen Taş’ın ölümü tartışmalara yol açtı. Yakın çevresi ve polis, Taş’ın ölümü ile ilgili olarak, ayrıntılı açıklama yapmadı ancak intihar ettiği ifade edildi. Ancak daha sonra çok sayıda sosyal medya hesabından Taş’ın öldürülmüş olabileceğine yönelik mesajlar paylaşıldı.

QHA'nın internet sitesinde ise Taş'ın ölümüne ilişkin olarak sadece, “Kırım Haber Ajansı’nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” mesajı paylaşıldı.

Otopsi sonucu bekleniyor

Taş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp’a götürüldü. Otopsi sonucuna göre soruşturmanın genişletilebileceği kaydedildi.

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel ise Taş'ın ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda "Geçen hafta kaybolan Kırım'da Ayder Cumaladdinov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılı ölü bulundu. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Neler oluyor!!?" diyerek cinayet şüphesine dikkati çekti.

Vedat Yenerer ise Taş’ın sicimle boğularak öldürüldüğü iddiasında bulundu. Ancak Yenerer’in bu paylaşımına Taş’ı yakından tanıyan çok sayıda isim tepki gösterdi. Tepki gösterenler, henüz böyle bir bilginin olmadığını, ölümü şüpheli de olsa intihar olasılığının yüksek olduğunu belirttiler.

Taş yakında zamanda babasını da kaybetmişti.