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Kırıkkale'de elektronik eşya hırsızı tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de çeşitli tarihlerde işyerlerinden cep telefonu, tablet ve elektronik eşya hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Y

21 Kasım 2018 19:10

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de çeşitli tarihlerde işyerlerinden cep telefonu, tablet ve elektronik eşya hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, kent merkezindeki bazı işyerlerinden çeşitli elektronik eşya hırsızlığı yaptığı öne sürülen Mustafa Y.yi dün yakaladı. Parmak iziyle tespit edilen Mustafa Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kestin T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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