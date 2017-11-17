Kiracısının kızını kaçıran genç, yakalanıp tutuklandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde 31 Ağustos\'ta, Suriyeli uyruklu kiracısının 12 yaşındaki kızını kaçıran O.İ., düzenlenen operasyonla, yanında kaçırdığı çocukla birlikte yakalandı.

Konuya ilişkin Hatay Valiliği\'nden yapılan açıklamada, çocuk yaştaki Suriyeli uyruklu Z.S.\'yi kaçırdığı belirlenen O.İ.\'nin tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi. Konuya ilişkin Valilik açıklaması şöyle:

\"31 Ağustos\'ta Reyhanlı İlçesi\'nde polise müracaat eden Suriye uyruklu A.S., 2005 doğumlu kızı Z.S.\'nin 28 Ağustos\'ta saat 18.00 sıralarında evden hiç kimseye haber vermeden ayrıldığı ihbarında bulunmuştur. Kızının kaçırılmış olabileceğini beyan etmiştir. Olayla ilgili yapılan araştırmada Suriye uyruklu Z.S.’nin kiracısı oldukları evin oğlu O.İ. tarafından evlenme vaadiyle kaçırıldığı anlaşılmıştır. 13 Kasım\'da gerçekleştirilen operasyonla şüpheli ilimiz nüfusuna kayıtlı O.İ., Hatay\'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’nde bir evde yakalanmış, yanında bulunan ve reşit olmayan Z.S. ise kurtarılmıştır. Alıkonulan Suriye uyruklu Z.S. pedagog refakatinde ifadesi alındıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Gözaltında bulunan O.İ. ise 14 Kasım\'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur.\"