Kimse Yok Mu Derneği davasında 25 sanığa ceza

Kimse Yok Mu Derneği davasında karar açıklandı. Mahkeme, 25 sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. 12 sanık ise beraat etti.

Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ’ye aktardıkları gerekçesiyle Kimse Yok Mu Derneği yönetici ve çalışanları hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarının bulunduğu binada görülen duruşmada 25 sanık hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası kararı verildi. Davada 12 sanık beraat ederken, 1 sanık vefat ettiği için dava düşmesine hükmedildi. (İHA)