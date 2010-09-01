'Kılıçdaroğlu'nun aile boyu üçkağıdı'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç çocuğunu ve 10 aylık torunu Duru'yu usûlsüz şekilde sigortalı yaptırdığı iddia edildi.



Vakit gazetesinde bugün (1 Eylül 2010) Hasan Tosun imzasıyla yayımlanan haber şöyle:





“İktidara geldiğimizde soymayacağız, soydurmayacağız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi, “SSK'daki yolsuzluklar”dan “Rahşan Affı” ile kurtuldu... 10 aylık torunu Duru, usûlsüz şekilde sigorta ettirildi...



14 yaşındaki oğlu Kerem, hem de ilköğretim öğrencisi iken sigorta ettirildi!.. Ne ilginçtir ki; Kerem'i “sigorta” ettiren Ekinciler Holding, Kerem'in ablaları Zeynep ve Azime'yi de sigorta ettirmiş, hem de “birer ay” çalışmış göstererek!.. Kılıçdaroğlu, bu işlerde bir “üçkağıt” olup-olmadığını açıklamalı, ya da dürüstlük edebiyatını bırakmalı!



Vakit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maskesini düşürmeye devam ediyor. “İktidara geldiğimiz zaman soymayacağız, soydurmayacağız” diyen Kılıçdaroğlu'nun, kızları Azime Aslı Nadir ve Zeynep Kılıçdaroğlu'nu da oğlu Kerem gibi usûlsüz yollardan sigortalı yaptırdığı ortaya çıktı.





'Lise öğrencisiyken işe girmiş'



Vakit'in ele geçirdiği SSK dökümlerine göre Kılıçdaroğlu'nun küçük kızı 1979 doğumlu Zeynep Kılıçdaroğlu'na henüz 17 yaşında iken Ekinciler Holding'te sigortalı olduğu ortaya çıktı. 3402199619167 SSK sicil nolu Zeynep Kılıçdaroğlu'nun kayıtlarına göre 10.06.1996 tarihinde işe giriş yaptığı, 1 ay sonra, yani 10.07.1996 tarihinde ise işten ayrıldığı görülüyor. Üstelik Zeynep Kılıçdaroğlu, okulların açık olduğu o tarihlerde Ankara'da lise öğrencisi, Ekinciler Holding ise İstanbul'da bulunuyor.





Azime de Ekinciler Holding'ten mezun



Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük kızı 1976 doğumlu Azime Aslı Nadir Kılıçdaroğlu'nun da 1995 yılında henüz 19 yaşında iken ve ne hikmetse yine Ekinciler Holding bünyesinde sigortalı olduğu ortaya çıktı. 3402199507899 SSK sicil nolu Azime Aslı Nadir Kılıçdaroğlu'nun kayıtlarına göre 01.04.1995 tarihinde işe girdiği, yine 1 ay sonra, yani 30.04.1995 tarihinde işten çıktığı görülüyor. Buna göre Azime Aslı Nadir Kılıçdaroğlu'nun hem Ankara'da okulda okuduğu, hem de İstanbul'da 1 ay kadar çalıştığı(!) anlaşılıyor.





Sorulardan kaçtılar



Kılıçdaroğlu'nun kızları, haklarındaki iddialarla ilgili sorularımızdan kaçtı. Azime Aslı ve Zeynep Kılıçdaroğlu kardeşler, “İlk sigortanız ne zaman ve nerede yapıldı?, 1996 yılında Ankara'da öğrenci değil miydiniz?, İstanbul'da mı, Ankara'da mı çalıştınız? Ne iş yaptınız?” şeklindeki sorulara, sanki anlaşmışlar gibi “Bu konularla ilgilenmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Size iyi günler” diyerek telefonu kapattılar.





Sigortaları yakın arkadaş yapmış



Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının sigorta işlerini yapan kişinin Ekinciler Holding Mali İşler Koordinatörü Ramazan Aktaş olduğu ortaya çıktı. Aktaş, Kılıçdaroğlu'nun hem üniversiteden, hem de Hesap Uzmanlığı döneminden çok yakın arkadaşı.



Aktaş, emekli olduktan sonra Ekinciler Holding'e Mali İşler Koordinatörü olarak işe girdi. Vakit'e konuşan Aktaş, Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının sigorta işlerini kendisinin yaptığını kabul etti. Azime ve Zeynep'in İstanbul'da stajyer olarak çalıştığını iddia eden Aktaş, kızların nerede çalıştığı ve öğrenci olup olmadıkları sorularını geçiştirerek, cevap verdi. CHP Grup Başkanvekili iken 10 Ekim 2009 tarihinde, yakın arkadaşı Ramazan Aktaş'ın Burdur'un Askeriye Köyü'nde oturan ailesini ziyaret etmiş ve Aktaş'ın anne ve babasının elini öpmüştü.





Amaç, kıyak emeklilik



Kılıçdaroğlu'nun kızlarını henüz lise öğrencisi iken sigortalı yaptırmasının ardında kıyak emeklilik amacının yattığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun SSK eski Genel Müdürü olması hasebiyle mevzuatı iyi bildiği ve böyle bir yola başvurduğu belirtiliyor. Yasalara göre hayali çalışma ve sahte sigortalılık gibi usûlsüzlükler suç teşkil ediyor. Sigortalının fiilen çalışan olmadığının tespiti halinde işveren ve işçiler hakkında sahtecilik ve usûlsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunuluyor. Usûlsüzlüğün tespit edilmesi halinde ise sigortaların iptal edilmesi, yapılan masrafların talep edilmesi ve para cezası söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem'in 14 yaşında Ankara'da ilköğretim öğrencisiyken, İstanbul'da bir şirkette çalışıyor gösterilerek sigortalı yapılmasını incelemeye almıştı. Kılıçdaroğlu'nun usûlsüzce sigortalatılan kızlarının da incelenebileceği belirtiliyor.





Dürüst imajı yerle bir oldu



“İktidara geldiğimiz zaman soymayacağız. Soydurmayacağız. Zenginleşmeyeceğiz. Boğazımızdan haram lokma geçmeyecek” diyen Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki “yolsuzluk”larla ilgili davalardan “Rahşan Affı” ile kurtulduğu biliniyor... Aynı Kılıçdaroğlu'nun; çocuklarını her defasında Ekinciler Holding'te usûlsüz sigortalı yaptırdığının ortaya çıkması, kamuoyunda oluşturulan dürüst imajını yerle bir etti. Kılıçdaroğlu'nun henüz 14 yaşındaki oğlu Kerem ve 10 aylık torunu Duru Nadir'in de usûlsüzce sigortalı yapıldığı ortaya çıkmıştı.



İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun usûlsüzce sigortalattığı kızlarından Zeynep Kılıçdaroğlu'nun SSK hizmet dökümü. Ablası, erkek kardeşi ve yeğeni gibi o da Ekinciler Holding'den sigortalanmış ve bir ay çalışmış gibi gösterilmiş..



