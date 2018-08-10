Kılıçdaroğlu'ndan 'dolar' açıklaması

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki yükselişle ilgili yaptığı Twitter hesabından açıklamada bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından doların yükselişiyle yaptığı değerlendirmede,\"Türk Lirası, dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar… Devlet; liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. O nedenle diyoruz ki; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor\" ifadelerini kullandı.