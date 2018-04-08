Akademisyen Resul Ümit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Twitter kullanan siyasi liderlerin arasındaki en pasif parti lideri olduğunu söyledi.

İsviçre Luzern Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren Ümit, "Kılıçdaroğlu Twitter’daki en pasif parti lideri. CHP açısından bu durumun birden fazla açıklaması olabilir. İlk akla gelen, tabii ki CHP’li vekillerin bireysel tutumu olabilir" dedi.

“Türkiye’de siyasi partiler, sosyal medyada ne kadar aktif? Vekiller, partilerinin mesajlarını ne ölçüde tekrarlıyorlar? Hangi vekiller bu konuda öne çıkıyor?” gibi sorulara yanıt arayan

akademisyen Resul Ümit, T24’e bilgi verdi.



31 Mart 2018 tarihi itibariyle Twitter kullanıcısı olan parti, lider ve vekillerin Twitter adreslerini ve kullanıcılarının tüm tweet’lerini otomatik olarak indiren Resul Ümit, “CHP’li vekiller, parti ve liderlerinin mesajlarını retweet etmekte sonuncu sırada " dedi.



Ümit’in değerlendirmeleri şöyle:



“Meclisteki partiler arasında, birkaç ay önce kurulan İYİ Parti’den bile daha aşağıdalar bu konuda. CHP’lilerin mesajlarının sadece yüzde 5'i CHP’nin resmi hesabının ya da Kılıçdaroğlu’nun mesajlarını tekrar ediyor.



Bu konuda lider MHP’li vekiller; onların tweet’lerinin yüzde 29'unda MHP ve Devlet Bahçeli’nin mesajları tekrar ediliyor.







Verilere bir de vekil düzeyinde baktım, yine benzer bir tablo ile karşılaştım. Sonuca göre, listenin başında yine MHP’li vekiller yer alıyor. Kendi parti ve liderinin hesaplarını en çok retweet eden (ve, günde ortalama birden fazla mesaj yazan) 20 vekili şöyle:





MHP İstanbul milletvekili Celal Adan, bu konuda tüm vekillerin önünde. Aynı zamanda genel başkan yardımcısı olan Adan, Twitter’daki mesajlarının yüzde 80'inden fazlasında, ya MHP’nin ya da Devlet Bahçeli’nin mesajlarını tekrar ediyor.



CHP’den ilk 20'ye giren iki vekil ise Bülent Tezcan (Aydın, yüzde 35) ve Levent Çok (Ankara, yüzde 27).







Kılıçdaroğlu Twitter’daki en pasif parti lideri. CHP açısından bu durumun birden fazla açıklaması olabilir. İlk akla gelen, tabii ki CHP’li vekillerin bireysel tutumu olabilir. Ancak, olaya bir başka açıdan da bakmak mümkün: Acaba, CHP ve Kılıçdaroğlu, vekillere tekrar edecek malzemeyi yeterince vermiyor olabilir mi?



Parti ve liderlerin resmi hesaplarından yayınlanan mesaj sayılarını karşılaştırdığımızda, bu soruya hayır yanıtı vermek zor.



CHP’nin resmi hesabı, sadece yeni kurulan İYİ Parti’den daha aktif iken, Kılıçdaroğlu’nun hesabı ise, sadece yeni eş başkan olan Pelvin Buldan ve Sezatı Temelli’yi geride bırakabiliyor. Kaldı ki eşbaşkanları bir arada düşünürsek, Kılıçdaroğlu Twitter’da en pasif lider konumunda.”

