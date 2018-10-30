Kılıçdaroğlu: Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum

ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli\'de 2 askerin donarak şehit olması ile ilgili, \"21\'inci yüzyıldayız. Elin oğlu eksi 40 derecede denize giriyor. Ekim ayındayız, ben buna isyan ediyorum. Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum, ağrıma giden bu\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM\'de partisinin grup toplantısında konuştu. Tunceli\'de 2 askerin donarak şehit olmasıyla ilgili iktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, \"Şehidin babasıyla konuştuğumda şu bilgiyi aldım: Hiç kimse aramamış, mezarlıklar müdürü arıyor \'oğlunuz donarak öldü, mezarını hazırladık\' diye. İçimde derin bir acı hissettim. Nasıl oluyor da böyle bir şey olabilir. \'Bunun hesabını birilerinin vermesi lazım\' dedim. Yanlış mı söylüyorum? Ben şehidin hakkını savunuyorum. Annenin, babasın hakkını savunuyorum. \'Sen şehadetten ne anlarsın\' diyor sevgili Erdoğan. Ben çok şey anlarım. Bu ülke için hayatını verenlerin, hangi koşullarda askerlik yaptıklarını çok iyi bilirim ben. Senin gitmediğin yerlere gittim. Eksi 35-40 derecede nöbet bekleyen askerlerle beraber oldum. Onlarla yemek yedim ben. Afrin\'e gidenlerle beraber oldum ben. Senin bilmediğin bir şey yaptım ben. Bu ülkenin kahraman ordusunun rütbesini benim oğlum giydi, ya senin oğlun ne yaptı? Ben ve partim CHP şehitler arasında ayrım yapmaz. Ama sen şehitler arasında ayrım yaptın. 15 Temmuz şehitleri için para toplandı. Ne oldu bu para? Niye şehit yakınlarına verilmiyor. Ne oldu bu para sevgili Erdoğan? Bak ben şehitlerin hakkını ve hukukunu savunuyorum. 15 Temmuz\'dan bu yana ne oldu bu para? Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askere? 21\'inci yüzyıldayız. Elin oğlu eksi 40 derecede denize giriyor. Ekim ayındayız, ben buna isyan ediyorum. Şehitlerin hakkını ararken ben suçlanıyorum, ağrıma giden bu\" diye konuştu.

\'KATİLLERİN YURT DIŞINA GİTMESİNE NİÇİN İZİN VERDİN?\'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesi ile ilgili de eleştirilerde bulunan ve zanlıların yurt dışına çıkışına neden izin verildiğini soran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Bu katillerin elini kolunu sallayarak yurt dışına gitmesine niçin izin verdin? Ben bu soruyu sorum geçen hafta. Üstelik bunların hiçbirinin dokunulmazlıkları yok. Neden ve hangi gerekçe ile izin verdin? Bir cevap yok, beni suçluyor. Şimdi diyor ki, \'Onları bize gönderin, biz burada yargılayacağız.\' Onlar da diyor ki \'Göndermiyoruz\'. Türkiye Cumhuriyeti\'nin onuru, haysiyeti incinmiştir. Katillerin serbest bırakılması affedilecek bir şey değildir. Türk milletinin onuruyla oynayan kişinin o makamdan derhal ayrılması gerekiyor.\"

\'HAKKIMIZI TESLİM EDİN, DİYORLAR\'

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar için verilen önergenin Meclis\'te reddedilmesini de hatırlattı ve şöyle dedi:

\"Emeklilikte yaşa takılanlar \'Bizim de hakkımız var\' diyorlar, \'hakkımız elimizden alındı, hakkımızı teslim edin\' diyorlar. Erdoğan \'Maliyet 750 milyar lira\' diyor. Tamamen uydurma. \'Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde fırsatçılar ve bunlar türedi\' diyor. Sen 46 yaşında emekli oluyorsun o da diyor \'Ben de 46 yaşında emekli olayım\' diye. Kendi vatandaşına \'türedi\' diyen tek kişi var, o da Erdoğan\'dır. Suriyelilere 35 milyar lira harcarsın, hak arayana da \'türedi\' dersin. Senin yazlık, kışlık, uçan sarayın var. Garibanın nesi var? SGK bunu kaldıramazmış. Sosyal Güvenlik Kurumu\'nu batıranlar bunlar.\"

ERDOĞAN\'A HAVALİMANI İÇİN 3 SORU YÖNELTTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün açılışı yapılan İstanbul Havalimanı\'yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sorular yönelterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Yapılan her yatırımın arkasında bir alın teri vardır. Ve o emeğin de hakkını vereceksin. Burada kaç kişinin çalıştığını, kaç kişinin iş kazası sonucu öldüğünü kimse bilmiyor. Kaça mal olduğunu da kimse bilmiyor. Bir şeyi çok iyi biliyoruz; burada çalışıp, hak arayan 31 işçi şu anda hapiste. Burada bir tereddüt yok. Bu işçiler \'Maaşlarımızı tam ödeyin, sigortamızı yapın, tahta kurularını engelleyin, servis olsun, işimize zamanında gelelim\' diyorlardı. Erdoğan\'ın cevaplaması için 3 soru soracağım. Hangi gerekçeyle sözleşme hükümleri değiştirilerek 4.5 milyar avro finansman garantisi verilmiştir? İkinci soru; En genç Haziran 2013\'te havalimanı yeri müteahhitlere teslim edilecekti. 2 yıllık gecikmede 2 milyar 90 milyon avro zarar; bu para ödendi mi? Şartnameye göre havalimanının kotu denizden 90 metre yükseğe olması lazım, 60 metreye düşürdüler. Şirketin bundan elde ettiği 1.3 milyar avroluk kazanç devlete geri ödendi mi?\"