Kılıçdaroğlu'ndan "başörtüsü" değerlendirmesi: Türkiye'de bu sorun bitmiştir, bana güvenmiyorsanız Temel Bey'e güvenin

Ankara'da muhafazakar kesimin kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü ile ilgili soruları, "Geçmişte yanlış yol izlendi. Ancak Türkiye'de bugün bu sorun bitmiştir" sözleriyle yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu işaret ederek, "Bana güvenmiyorsanız, Temel Bey'e güvenin" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da AKP'nin yüksek oy aldığı Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde hizmet veren mahalle muhtarları ve dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Kılıçdaroğlu'na başörtüsü ile ilgili sorular yöneltildi.

"Sıkıntı yaşarsanız bana gelin"

Alınan bilgiye göre geçmişte başörtüsü ile ilgili yanlış yol izlendiğini ve bugün bu yanlıştan dönüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hepinize teminat veriyorum, nerede başörtüsü nedeniyle sıkıntı yaşıyorsanız, ötekileştiriliyorsanız bana haber verin, bana gelin. Kadının kılık kıyafetiyle neden uğraşıyorsun? Türkiye'de bugün başörtüsü meselesi bitmiştir. Bundan sonra da böyle sıkıntı olmaz. Geçen bir toplantıda birisi, 'Siz iktidara gelirseniz, başörtüsü yasağını yeniden getirirsiniz' dedi. 'Ya bırakın Allah aşkına, hadi bana güvenmiyorsunuz, Temel Bey'e (Karamollaoğlu) de mi güvenmiyorsunuz? Ona güvenin' dedim."

"Haksız şekilde atılanları göreve iade edeceğiz"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından görevden uzaklaştırılan kamu personeliyle ilgili de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Örneğin bir özel harekat görevlisi 15 Temmuz nedeniyle işten atılmış. Savcı takipsizlik vermiş, 'neden işe iade edilmiyorum' diye soruyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Yargı kararıyla haksız şekilde işten atıldığı tespit edilenleri işlerine iade edeceğiz" ifadesini kullandı.