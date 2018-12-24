Kılıçdaroğlu çifti 'Müslüm' filmini izledi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, 2013 yılında yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses\'in hayatının anlatıldığı \'Müslüm\' filmini izledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, filmle ilgili, \"Anadolu insanının dramını anlatan bir film, yüreğimize dokundular. Müslüm Gürses hepimizin, Anadolu\'nun bir parçası\" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün akşam saatlerinde Çankaya\'daki bir alışveriş merkezinde \'Müslüm\' filmini izledi. Kılıçdaroğlu çifti gösterimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filmi beğendiğini ve kendi kuşağındaki insanların sahnelerin birçoğunu yaşadığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, \"Anadolu insanının dramını anlatan bir film. Büyük acılar çeken bir sanatçının nasıl yükseldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla büyük bir ilgiyle izledik. Senaryosunu yazanlar, kameramanlar, yönetmenler, oyuncular hepsi de güzeldi. Yüreğimize dokundular\" diye konuştu.

\'ANADOLU\'NUN BİR PARÇASI\'

Filmi izlerken duygulanmamanın mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, \'En çok hangi sahneden etkilendiniz\' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

\"Aslında birden fazla sahne var tek sahne yok, oradan bakıldığı zaman. Çocuklukta yaşanan olaylar, daha sonra o olayların başka şekilde yaşanması, \'Neden baba olmadın\' deyince, \'herkesin babasıyım\' diyor. Dolayısıyla babasına benzememek için baba olmayı reddeden bir Müslüm Gürses gerçeğiyle karşılaştık. Dolayısıyla hepimizin, Anadolu\'nun bir parçası\"

\'EN ÇOK HOŞUMA GİDEN SAHNE, KADINLARIN ZILGIT ÇEKTİĞİ SAHNE\'

Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise filmin güzel olduğunu belirterek, şunları söyledi:



\"Güzeldi, hüzünlendik, benim en çok hoşuma giden sahne başta çocukken, sinemada çıktığı sahne ve kadınların zılgıt çektiği neşeli bir sahneydi. Ama ondan sonra gelen şeyler hüzünlüydü. Hayatımızın bir parçası\"

Daha sonra sinema salonundan ayrılan Kılıçdaroğlu çifti, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.





Görüntü Dökümü:

-Kemal Kılıçdaroğlu açıklama

-Selvi Kılıçdaroğlu açıklama

-Kılıçdaroğlu çiftinin vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-