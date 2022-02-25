Kiev’deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkeden tahliye ediliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye'den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev'den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye’ye, İstanbul'a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz”

“Ukrayna’daki vatandaşlarımız:

Ukrayna ile ülkemiz arası karayolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova, Bulgaristan geçişlerinizde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurtdışı Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz”

Kiev’den tahliye edilen Türk vatandaşları Polonya sınır kapısına ulaştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Polonya sınır kapısına ulaştığı öğrenildi.

Türk vatandaşları, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Türk Büyükelçiliği tarafından otobüslerle tahliye ediliyor. Tahliye aşamasındaki ilk kafilede bulunan Türklerin, Polonya sınır kapısına ulaştığı bildirildi. Türk vatandaşlarının Polonya, Moldova ve Bulgaristan üzerinden İstanbul’a geleceği ve yolculuğun yaklaşık 2 gün süreceği açıklandı.