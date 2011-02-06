Kıbrıs'tan Erdoğan'a: Sen kimsin be adam!

T24 - Başbakan Erdoğan’ın KKTC’de 28 Ocak’ta düzenlenen mitingde açılan pankartlarla ilgili olarak “Türkiye buradan çek git, diyor. Sen kimsin be adam” yönündeki sözleri KKTC medyasında geniş yankı buldu. Gazeteler Erdoğan’ı manşetlere taşıdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta KKTC’de yapılan mitingi eleştirmesi ve “Türkiye buradan çek git, diyor. Sen kimsin be adam” yönündeki sözleri KKTC medyasının çok sert tepkisine neden oldu. Erdoğan’ın açıklamalarını manşetlere çeken KKTC medyası, “Sen kimsin be adam?” başlıklarını kullandı. Başbakan Erdoğan’ın “yanlış bilgilerle, Kıbrıs Türk halkını aşağıladığını” ileri süren KKTC medyası, “Erdoğan istiyorsa, KKTC’yi vilayet yapsın, vali atasın” yorumlarına yer verdi. Kıbrıs basınında çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

KIBRIS: Ankara’da hesap soracak, başlığını attı. Gazete, “Erdoğan Kıbrıslı Türklere çok ağır eleştirilerde bulundu” dedi. Gazetenin yazarlarından Ahmet Tolgay, “Bu günleri de mi görecektik? Provokasyonlar Kıbrıslı-Türkiyeli sürtüşmesini doruk noktasına çıkaracak” diye yazdı.

KIBRISLI: Erdoğan’a “Sen kimsin be adam” diye tepki gösteren gazete, “Erdoğan mitingde yer alan küçük bir grubu ciddiye alıp tüm Kıbrıslı Türklere mal etti” ifadelerini kullandı. Gazetenin Başyazarı Doğan Harman, “Erdoğan zaten sömürgeci gibi konuşmaya başladı. Kukla hükümete, Cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok. KKTC denen devlet Türkiye’ye lav edilsin. Kıbrıs’a vali atansın, burası modern sömürge olsun” dedi.

AFRİKA: “Erdoğan sen kimsin be adam” diye soruyor, biz de ona soruyoruz” spotlarıyla haberi “Ya sen kimsin” diye manşete çekti. Gazete, “Tıpkı Cemil Çiçek gibi Tayyip Erdoğan da bize Rumculuk bastı” dedi. Gazetenin başyazarı Sener Levent ise “Sen kimsin. Bu topraklar benim. Tapusu sende değil” dedi.

YENİDÜZEN: Kıbrıs ağzıyla, “Yetti artik, haçana bir” manşetini attı. (Yani daha ne kadar laf edeceksiniz). Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da, “Asıl siz kimsiniz?” başlıklı yazısında, “Şehidim var, gazim var söylemi. İyi de Kıbrıslı Türkler daha az mı acı çekti, can verdi?” diye sordu. Ayrıca, Mutluyakalı köşesinde notlar bölümünde, “Atma Recep!” ifadesine yer verdi.

HAVADİS: “Deprem” başlığını kullanan gazete, “Erdoğan’ın sözleri ülkeye bomba gibi düştü” dedi. Başyazı da yayımlayan gazete, “Açıklamalar için düzeltmeye ve özre muhtaçtır” ifadelerini kullandı. Başyazar Hasan Hastürer de “Erdoğan, Kıbrıs Türkünden özür dilemelidir” dedi.

VOLKAN: Oyuna gelmeyelim.

HALKIN SESİ: Erdoğan Kıbrıs Türkünü üzdü.

BAKIŞ: Ne Rumcuyuz ne de besleme

ORTAM: Yakışıksız ve çirkin



Eroğlu: Maaşım 8 bin ile 9 bin arasında

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da sessizliğini bozdu ve “Kullanılan ifadeler on yıllardır varoluş mücadelesi veren halkımızı üzmüştür” dedi. Mitingde yapılan gösterilerin hak arama sınırlarını aştığına işaret eden Eroğlu, “Bazı davranışlar, açılan pankartlar ve atılan bazı sloganlar hak arama ve uygar davranış sınırlarını aşmıştır. Hakarete varan boyutlara ulaşmıştır” dedi. Eroğlu açıklamasında, yapılan eylemler karşısında Türkiye yetkililerinin haklı bazı tepkiler verdiğini belirterek, “Ancak verilen tepkilerin bazılarının yanlış ve eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı açıktır” ifadelerini kullandı. Eroğlu, ayrıca miting öncesinde Erdoğan’a da bir mektup yazarak, endişe ve düşüncelerini aktardığını kaydetti. Eroğlu önceki akşam katıldığı bir etkinlikte “Maaşımı soran olursa, maaşım 8 bin 500 ile 9 bin arasında gider gelir” dedi.

Rum basını yazdı

Erdoğan’ın açıklamaları Rum basınında da şu başlıklarla yer aldı:

RUM POLİTİS: Yeni Mübarek

FİLELEFTHEROS: İşgal altındaki bölgelerde çatışmalara ramak kala



Kılıçdaroğlu: Başbakan cama bakmadan konuştu



47. Münih Güvenlik Konferansı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın KKTC ile ilgili olarak yaptığı son açıklamaları değerlendirdi. Başbakan Erdoğan’ın dış politikayla ilgili olarak yaptığı son açıklamalarının Türkiye’nin çıkarlarıyla bağdaşmadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Bunlardan birisi Mısır hükümetini doğrudan hedef alıp onları eleştirmesi. İkincisi ise KKTC’deki yurttaşlara besleme sözcüğünü kullanması” dedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Sayın Başbakan, KKTC ile ilgili olarak gerçekten de son derece talihsiz açıklamalar yapmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, yine cama bakmadan konuştu. Bir Başbakanın bir ülkedeki yurttaşlara yapılan ekonomik yardımların karşılığı olarak besleme sözcüğünü kullanması çok ayıp, gerçekten ayıp. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na yakışmaz. Bakalım Sayın Başbakan’ın bu sözlerini kim düzeltecek. Büyük bir ihtimalle Sayın Dışişleri Bakanı’nın düzeltmesi gerekiyor. Nitekim Mısır konusunda yaptığı açıklamaları, kısmen düzeltmiş.”