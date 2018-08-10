Kıbrıs'ta ‘Takip et kazan'

LEFKOŞA, (DHA) - BiP uygulaması ile müşterilerine kolaylıklar sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sinema Kanalı’nı takip edenlere haftalık çekilişlerle hediye sinema bileti kazandırıyor. Kıbrıs’ta bir ilk olan Sinema Kanalı için tek yapılması gereken BiP uygulaması içerisinden kanalı ücretsiz takip etmek.

Geçtiğimiz dönemde kullanıma sunulan BiP uygulaması üzerinden takip edilebilen ‘Sinema Kanalı’, kullanıcılarına Kıbrıs’ta yer alan sinemalar ve seansları ile ilgili bilgi sahibi olma fırsatı sunarken aynı zamanda hediyeler kazandırıyor. 100 bini aşkın kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği sinema kanalını takip eden kişilere çift kişilik sinema bileti ile diledikleri bölgede sinema izleme keyfi yaşatıyor.

Sinemaseverlerin vizyondaki filmler ve seansları hakkında bilgi sahibi olmak için takip ettiği BiP Sinema Kanalı’ndan bilet kazanmak için kanalı takip etmek dışında yapılması gereken farklı hiçbir şey bulunmuyor. Kullanıcılar Sinema Kanalı’na bulundukları veya diledikleri bir şehrin adını yazarak seanslar ve film detayları hakkında ücretsiz bilgi sahibi olabiliyor.

“UYGULAMAYI SON DERECE BAŞARILI BULDUK”

Geçen hafta bir arkadaşıyla birlikte sinema bileti kazanarak vizyondaki filmi izleyen Ezgi Esra Akdağ, “İlk kez hiçbir şey yapmadan sadece kanalı takip ederek bilet kazandık, bu Turkcell’in tamamen ücretsiz olarak müşterilerine memnuniyet amaçlı sunduğu bir olay. Bu uygulamayı son derece başarılı bulduk” dedi.

“UYGULAMAYA SAHİP OLMAYAN KULLANICILAR DA KULLANABİLİYOR”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gereken şeyin ‘Keşfet’ sekmesine girip arama kısmına ‘BiP Sinema’ yazması ve kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Bu KKTC’de bir ilk. BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1 GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir” denildi.

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