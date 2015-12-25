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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıslı liderlerden ortak barış mesajı

Kuzey ve Güney Kıbrıslı liderler ilk kez ortak yeni yıl mesajı yayınladı. Liderler Rumca ve Türkçe mesajlarında adada kalıcı barışın tesis edilmesi çağrısı yaptı.

25 Aralık 2015 11:55


Kıbrıs tarihinde ilk kez Türk ve Rum taraflarının liderleri ortak bir yeni yıl mesajı yayınlayarak adada kalıcı barışın ve birliğin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile sadece Türkiye'nin diplomatik olarak tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, birlikte iki dilli yayınladıkları görüntülü mesajlarında Kıbrıslıların yeni yılını kutlarken, yeni yıl dileklerini de paylaştı.

Mustafa Akıncı mesajında, "Yeni yılın tüm Kıbrıslılara kalıcı barış, huzur ve refah getirmesini dilerim" dedi. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise "Yeni yılın biz Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklere yeniden birleşmiş vatanımızda tekrardan barış içinde yaşanmasına izin vermesini dilerim. Mutlu yıllar" dedi.

Kıbrıs'ta adanın yeniden birleşmesi için geçen mayıs ayında yeniden başlanan müzakereler devam ediyor. Kıbrıs, 1974 yılında Türkiye'nin askeri harekatı sonucu ikiye bölünmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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